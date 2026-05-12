EDF réitère son soutien au sport pour tous avec un partenariat avec le Bollène Handball Club

La centrale nucléaire EDF du Tricastin a officialisé le renouvellement d'un partenariat avec le Bollène Handball Club en présence de Denis Brunel (responsable communication EDF) et de Billy Pagès (président du Bollène handball club). L'entreprise réitère ainsi sa volonté de soutenir le sport pour tous en soutenant la section sport adapté créée par le club de handball en 2025, ainsi qu'au développement des équipes féminines. Cet engagement vise à transmettre aux jeunes licenciés des valeurs citoyennes fortes assurant un impact social durable et instaure une véritable synergie entre le monde de l'industrie et le milieu associatif.

La centrale nucléaire EDF du Tricastin se veut un acteur de proximité engagé pour le rayonnement social et sportif de son territoire. Elle a donc, jeudi 7 mai, officialisé le renouvellement d'un partenariat mis en place en 2022 en présence de Denis Brunel (responsable communication EDF ) et de Billy Pagès (président du Bollène handball club).

L'entreprise réaffirme ainsi sa volonté de soutenir le sport pour tous en apportant une attention particulière à la section sport adapté créée par le club de handball en 2025 (19 licenciés cette année sur les 230 que compte le club), ainsi qu'au développement des équipes féminines du club. Cette année, l'aide apportée servira à l'achat de maillots pour les seniors féminines.

Un vecteur d'inclusion sociale En plus d'être un vecteur d'inclusion sociale, cet engagement vise à transmettre aux jeunes licenciés des valeurs citoyennes fortes assurant un impact social durable. Ce partenariat instaure également une véritable synergie entre le monde de l'industrie et le milieu associatif.

À l'occasion de la remise officielle des maillots, les joueurs de la section de sport adapté ont pu bénéficier d'ateliers sur le mix énergétique et les économies d'énergie et, prochainement, ils seront invités à visiter les installations industrielles de la centrale. Ce même jour, la centrale EDF a également prêté ses locaux au club de handball pour mobiliser ses sponsors et présenter son nouveau book





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