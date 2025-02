Eddy Mitchell : Entre faux pas financiers et dépendances, le chanteur se livre sans fard

Dans son autobiographie, Eddy Mitchell se livre sans censure sur ses erreurs passées, notamment financières et liées à ses dépendances. Le chanteur évoque son divorce douloureux, ses excès liés au jeu et à la cocaïne, et la façon dont il a réussi à se libérer de ces pièges.

Eddy Mitchell, artiste reconnu et culte de la chanson française, n'hésite pas à se livrer sans fard dans son autobiographie. Il revient sur ses nombreux faux pas, notamment financiers, qui ont marqué sa vie. Parmi eux, son divorce, un épisode douloureux dont il continue de payer les conséquences. Il évoque également ses dépendances, en particulier le jeu, qui l'ont conduit à des excès et à des situations difficiles.

Le chanteur parle de son premier mariage avec Françoise Lavit, union qu'il a conclue à l'âge de 19 ans et qui a donné naissance à deux enfants, Eddy et Maryline. Le divorce en 1979 a été un véritable coup dur, le poussant à se tourner vers la tournure effrénée pour rembourser les sommes importantes liées à la séparation. Il avoue même avoir utilisé de la cocaïne pour supporter la fatigue et le stress de ses tournées. La cocotte de poker, comme il l'appelle, a aussi joué un rôle important dans sa vie. Il raconte comment les salles de jeux sont devenues ses « résidences secondaires » et comment il a fini par délaisser sa famille et ses proches pour son addiction. C'est sa seconde épouse, Muriel Bailleul, qui l'a aidé à se libérer de cette dépendance. Il met en avant son courage et sa détermination, qui lui ont permis de se tourner vers une vie plus saine et équilibrée. Aujourd'hui, à 82 ans, Eddy Mitchell continue de faire vibrer les foules. Il prépare son prochain album et se réjouit de recevoir une Victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, une reconnaissance méritée pour un artiste qui continue de marquer le paysage musical français depuis plus de six décennies.





