Après sa victoire au Tour de Lombardie, Eddy Merckx affirme que Tadej Pogacar est désormais le meilleur coureur de tous les temps, surpassant toute comparaison.

Le légendaire coureur belge Eddy Merckx a officiellement couronné Tadej Pogacar comme le plus grand cycliste de tous les temps. Cette déclaration majeure intervient dans un documentaire consacré au Slovène, diffusé ce samedi sur la chaîne Eurosport. L'intervention du Cannibale de 81 ans met définitivement un terme aux débats hétéroclites qui opprobrent le statut du champion mondial depuis sa récente domination.

Fin des comparaisons avec le Cannibale

Eddy Merckx a affirmé que la comparaison continue entre les athlètes doit être évitée. Il considère que le Slovène a accumulé suffisamment de titres pour justifier ce rang suprême. La décision fait suite à la cinquième victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. Cette performance consolide son statut d'icône du cyclisme moderne aux yeux de la génération précédente.

Also read À quoi va ressembler la nouvelle vie de Monfils comme gestionnaire de fortune ?

Les statistiques de carrière illustrent la domination conjointe des deux légendes. Eddy Merckx et Tadej Pogacar possèdent ensemble dix victoires au Tour de France. Ils totalisent également trente-deux victoires sur des courses Monuments. Le bilan inclut six Tours d'Italie remportés, dont cinq pour Merckx individuellement. La Grande Boucle compte encore quarante-quatre étapes gagnées par leur duo légendaire.

Un consensus autour de l'appétit victorieux

Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France, soutient également cette thèse. Il déclare que Tadej Pogacar souhaite remporter le maximum de Monuments possibles. Le coureur espagnol note également la volonté du Slovène de gagner le plus de Tours de France. Cette ambition s'étend aux Championnats du monde et aux étapes du Tour de France.

Advertisement

Alberto Contador compare Pogacar à Usain Bolt dans d'autres disciplines sportives. Il estime qu'il est très difficile de trouver un athlète qui surpasse ses rivaux autant dans le cyclisme. Pogacar maintient ce niveau de performance exceptionnelle à chaque course disputée. Cette régidité s'étend de février à octobre sur le calendrier international.

La philosophie de la poursuite du plaisir

Tadej Pogacar a expliqué les motivations derrière son appétit de victoires. Il assure que les résultats suivent naturellement lorsque l'on prend plaisir à pratiquer le sport. Cette approche psychologique semble être la clé de sa longévité et de sa réussite. Il suggère de trouver d'autres sources de bonheur si la pratique cesse d'apporter de la joie.

Les réseaux sociaux ont salué ce début de saison record pour les équipes majeures. Des observations similaires ont été faites sur d'autres événements sportifs récents. La performance de Pogacar inspire de nouvelles perspectives sur le potentiel humain. Le documentaire d'Eurosport capture cette dynamique unique dans le sport mondial.

Impact sur la perception du sport cycliste

Cette reconnaissance par Merckx change la donne pour l'analyse du cyclisme. Elle offre une perspective historique unique sur l'évolution des champions. Les amateurs de sport suivent désormais Pogacar avec un nouveau regard. La domination du Slovène n'est plus contestée par les experts historiques.