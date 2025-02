Eddie Jordan relance les London Irish

Le club de rugby anglais des London Irish, en difficulté financière et exclu de la Premiership, a été repris par un groupe d'investisseurs mené par Eddie Jordan, ancien patron d'écurie de Formule 1. L'objectif est un retour rapide dans le haut niveau du rugby.

Le club de rugby anglais des London Irish , qui était sous administration judiciaire, a été racheté par un groupe d'investisseurs mené par Eddie Jordan , ancien patron d'écurie de Formule 1. Dans un communiqué publié mercredi officialisant la reprise, l'homme d'affaires irlandais affirme viser un 'retour rapide' dans le rugby professionnel.

Les London Irish, dont les origines remontent à la fin du XIXe siècle, ont été exclus de la Premiership, le championnat d'Angleterre de rugby de première division, en juin 2023. En difficulté financière et écrasé par une dette de l'ordre de 30 millions de livres (36 millions d'euros), le club n'arrivait plus à payer ses joueurs. Il a perdu depuis son statut de club professionnel. \'L'objectif premier des nouveaux propriétaires est de ramener le club de rugby des London Irish au sommet du rugby professionnel international de club, visant un retour rapide dans la compétition de haut niveau', peut-on lire dans le communiqué. Eddie Jordan s'est fait un nom en F1 en fondant et en dirigeant l'écurie Jordan Grand Prix, qui a participé au championnat du monde entre 1991 et 2005, signant quatre victoires entre 1998 et 2003. Aujourd'hui âgé de 76 ans, il a révélé en décembre qu'on lui avait diagnostiqué une 'forme agressive' de cancer. Les Wasps et Worcester, deux autres institutions du rugby anglais, ont également été emportées par les difficultés financières lors de la saison 2022-23. La Premiership ne compte plus aujourd'hui que dix clubs. \Comme nous vous le révélions il y a un peu plus de trois mois, le quotidien britannique The Times expliquait qu'Eddy Jordan entend racheter les London Irish et construire une écurie de clubs de rugby, similaire au City Football Group, dont les équipes comprennent Manchester City, Gérone (le club Espagnol) et New York City. Jordan fait partie d'un consortium avec l'ancien numéro 8 sud-africain Bobby Skinstad et l'ancien demi d'ouverture néo-zélandais Andrew Mehrtens qui s'apprête à acheter le club français de Pro D2, AS Béziers Hérault. Il semblerait qu'il n'existe aucun club actif géré par un propriétaire privé commun





