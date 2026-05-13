Eddie Jones écopé de quatre matches de suspension et d'une réduction de salaire pendant l'ouverture du Championnat des Nations

Le sélectionneur australien du Japon, Eddie Jones, a été sanctionné pour avoir proféré des insultes envers des officiels lors d'une tournée U23 en Australie. Désormais, il ne pourra pas diriger ses troupes pendant la période du Championnat des Nations, qui démarre le 4 juillet.

Eddie Jones a écopé de quatre matches de suspension et d'une réduction de salaire , ce mercredi. Le sélectionneur australien du Japon aurait proféré des insultes envers des officiels lors d'une tournée U23 en Australie, début avril...

Eddie Jones sera le grand absent de l'ouverture du Championnat des Nations, nouvelle compétition inaugurée cette année par World Rugby... La JRFU a estimé que l'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2015-2022) et de l'Australie (2023) avait enfreint son code d'éthique et son règlement disciplinaire..





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