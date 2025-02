Ed Sheeran Interrompu par la Police pendant un Concert Impromptu à Bangalore

Ed Sheeran a été empêché de terminer son morceau Shape of You par la police à Bangalore, en Inde, après avoir chanté pour des passants. La police affirme qu'il n'avait pas le permis nécessaire pour une performance improvisée, tandis que Sheeran affirme avoir reçu l'autorisation.

Le chanteur britannique Ed Sheeran a nié avoir chanté illégalement dans une rue de Bangalore dimanche 9 février, affirmant avoir reçu une autorisation, après que la police lui a brusquement coupé le micro pour l'empêcher de faire un concert impromptu. Le chanteur vedette, en tournée dans le pays le plus peuplé de la planète, a décidé dimanche de se produire devant des passants de la capitale indienne des nouvelles technologies dans le sud du pays.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un policier débranchant le micro du chanteur de 33 ans au beau milieu de son tube Shape of You sur Church Street, un quartier commercial animé. Selon les autorités, le permis délivré à Ed Sheeran pour se produire dans le cadre de concerts ne comprend pas les performances improvisées en plein air. 'C'est un chanteur très célèbre et cela engendrera naturellement du chaos. Pour éviter cela, la police ne lui avait pas donné la permission', a déclaré lundi 10 janvier le ministre de l'Intérieur de l'État du Karnataka, Gangadharaiah Parameshwara. 'Malgré cela, il est venu et a essayé de se produire, donc la police l'en a empêché. Rien au-delà de cela'. Ed Sheeran a nié avoir enfreint la loi, affirmant dimanche soir sur Instagram qu'il avait obtenu l'autorisation de jouer 'exactement à cet endroit, c'était planifié à l'avance (...). Ce n'était pas comme si nous étions arrivés au hasard', a-t-il écrit peu après l'incident, ajoutant que 'tout va bien'.Le parlementaire de l'assemblée législative de cet État, PC Mohan, a déclaré dimanche que 'même les stars mondiales doivent suivre les règles locales – pas de permis, pas de performance !'. L'attitude des policiers qui ont débranché le micro a largement été critiquée sur les réseaux sociaux, c'est 'pitoyable et embarrassant', a estimé un internaute. Un autre s'en est pris à la police indienne, affirmant qu'elle est incapable de poursuivre efficacement les auteurs des violences faites aux femmes, contrairement à Sheeran 'chantant dans la rue'. La star britannique est actuellement en tournée dans six villes indiennes et a notamment donné un concert à guichets fermés à Bombay. Le pays est devenu une destination incontournable pour les stars mondiales du rock ou de la pop, les jeunes Indiens appartenant aux classes aisées en devenant de plus en plus friands. En janvier, le groupe britannique Coldplay a rempli les 130 000 sièges du stade de cricket d'Ahmedabad (ouest) pour ce qu'il a présenté comme son 'plus grand concert' depuis sa formation





