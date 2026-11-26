Le Monde et Mediapart publient de nouveaux éléments certifiés par huissier attribuant à Jordan Bardella des propos antisémites de 2013. Marine Le Pen maintient sa confiance à 1000%.

Deux mois après les premières divulgations de Mediapart, Le Monde et Mediapart publient ce jeudi 26 novembre 2026 de nouveaux éléments accablants concernant Jordan Bardella. Les deux titres de presse affirment que le président du Rassemblement National est bien l'auteur de propos antisémites remontant à 2013. Cette découverte intervient alors que le dirigeant politique nie systématiquement avoir écrit ces textes, qualifiant ces allégations de fabrication politique.

Nouvelles preuves certifiées par huissier

Les informations dévoilées reposent sur l'accès à une conversation Facebook authentifiée par un huissier de justice. Cette source anonyme, déjà contactée par Mediapart fin septembre, a accepté de fournir des extraits supplémentaires jusqu'alors non publiés. L'objectif est de protéger l'identité du témoin tout en renforçant la crédibilité juridique des échanges numériques mis au jour par les journalistes.

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Le contenu de ces messages confirme la teneur des accusations initiales. Un ancien camarade de lycée de Jordan Bardella y reçoit des affirmations selon lesquelles "les plus importants reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français". Cette formulation constitue le cœur des griefs liés à l'antisémitisme que les médias examinent depuis plusieurs semaines.

Au-delà de ces déclarations générales, les documents révèlent également la propre définition du sionisme attribuée à l'intéressé. Bien que la formulation exacte soit détaillée dans les preuves soumises aux enquêteurs, la presse souligne la nature polémique de cette définition dans le contexte actuel du débat public français. Ces éléments s'ajoutent aux précédentes révélations concernant des textes datant de 2013.

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Contexte scolaire et origine des preuves

L'enquête a permis de reconstituer un contexte scolaire précis pour ces échanges numériques. Les discussions font référence à certains enseignants de l'époque au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis. Cette référence géographique et institutionnelle permet de situer chronologiquement et spatialement les événements reprochés au jeune Jordan Bardella, bien avant son entrée en politique.

Les messages contiennent également des éléments biographiques personnels qui renforcent la véracité de leur origine. On y trouve des mentions de la date d'anniversaire de Jordan Bardella, ainsi que des références à l'origine de ses parents. Ces détails intimes sont difficiles à falsifier avec une telle précision, ce qui augmente le poids de la preuve apportée par les journalistes d'investigation.

Une autre piste explorée concerne son engagement passé dans une association d'aide à l'apprentissage du français pour des travailleurs étrangers. Ces mentions permettent de croiser les sources et de situer les activités de l'actuel leader politique dans un réseau associatif spécifique de cette période. La convergence de ces différentes informations crée un faisceau de présomptions solide selon les rédactions.

Réaction de Marine Le Pen et suite politique

Face à ces nouvelles révélations, la direction du parti politique maintient son soutien indéfectible. Marine Le Pen a déclaré qu'elle maintenait sa confiance à Jordan Bardella à 1000%. Cette position ferme illustre la stratégie de continuité politique adoptée par la famille Le Pen malgré les scandales liés à l'histoire passée du président du Rassemblement National.

Les médias indiquent que cette affirmation de confiance ne varie pas malgré la complexité juridique et politique de la situation. Pour Marine Le Pen, la personne de Jordan Bardella reste le choix incontestable pour la direction du mouvement politique. Cette stabilité affichée contraste avec les turbulences médiatiques générées par les publications successives de Le Monde et Mediapart.

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La publication de ces nouveaux éléments ne change pas la position officielle du parti. Le Rassemblement National continue de rejeter les accusations en les qualifiant de tentatives de discréditation. Cependant, la vérification par un huissier et la multiplication des sources privées ajoutent une couche de complexité au débat démocratique en cours en France.

Impact médiatique et implications futures

Ce dossier marque un tournant dans le traitement journalistique des origines politiques de l'élite dirigeante. L'utilisation de preuves numériques certifiées change la donne pour les défenses habituelles basées sur le déni simple. Les citoyens et les observateurs politiques doivent désormais prendre en compte ces éléments factuels dans leur analyse du paysage politique français.

Les prochaines étapes incluent probablement des réponses juridiques de la part de la défense de Jordan Bardella. Les médias prévoient de surveiller de près toute tentative de contestation légale ou toute nouvelle communication officielle du parti. La situation reste dynamique et pourrait évoluer rapidement dans les semaines à venir.

Ce cas souligne également l'importance de la vérification historique pour les candidats aux fonctions électives élevées. La mémoire collective et la transparence sur les engagements passés deviennent des critères essentiels de l'évaluation publique. L'affaire Bardella sert de précédent pour d'autres débats similaires sur la compatibilité entre les discours politiques actuels et les écrits personnels passés.