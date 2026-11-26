Des responsables politiques réagissent aux écrits antisémites attribués à Jordan Bardella à l'approche de la présidentielle de 2027. Le débat porte sur la reconnaissance des faits et l'impact électoral.

Le maire de Marseille Benoît Payan, élu divers gauche, affirme que certains faits peuvent être qualifiés d'antisémitisme. Il s'exprime au sujet des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella, président du Rassemblement national, dans un climat politique déjà tendu à l'approche de la présidentielle de 2027. Ses déclarations interviennent alors que de nouvelles révélations sur ces textes alimentent le débat entre les formations politiques.

Benoît Payan dit également avoir été profondément choqué, à plusieurs reprises, par certains propos tenus par des responsables de La France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. Le maire de Marseille place ainsi la question de l'antisémitisme au centre des échanges entre la gauche et l'extrême droite, en visant aussi son propre camp politique.

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Des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella

Les écrits antisémites attribués à Jordan Bardella constituent le point central de la controverse. Selon les propos rapportés, Benoît Payan estime qu'il faut être capable de reconnaître ses erreurs, en demandant au président du Rassemblement national de regarder en face ce qui lui est reproché.

Le débat a été relancé par de nouvelles révélations sur ces textes, comme le souligne le chroniqueur juridique Charles Consigny, avocat et essayiste. Il déclare que, à la place de Jordan Bardella, il n'aurait pas choisi cette ligne de défense, sans détailler davantage la stratégie juridique ou politique retenue.

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Des positions opposées dans le camp politique

Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national, défend une ligne différente. Il affirme que Jordan Bardella n'a jamais écrit les propos qui lui sont prêtés, et estime que les Français sont tout sauf dupes. Selon lui, ces écrits n'auront pas d'impact sur la campagne présidentielle.

Prisca Thevenot, députée Ensemble pour la République et soutien de Gabriel Attal, adopte une position plus ferme. Elle demande de ne pas minimiser ni nier les faits, en réclamant que la vérité soit établie sans relativisation. Elle reconnaît par ailleurs qu'il existe un effet Lisnard, lié à la candidature de David Lisnard à la présidentielle, dont l'influence sur le paysage politique lui paraît indéniable.

Thomas Elexhauser, porte-parole de Nouvelle Énergie et maire de Beuzeville, juge pour sa part que la candidature de David Lisnard a fait surgir une force considérable. Son analyse porte sur la dynamique de la campagne, sans lien direct avec les écrits attribués à Jordan Bardella.

Un enjeu électoral pour la présidentielle de 2027

Le débat dépasse la seule personne de Jordan Bardella, car il touche à la question d'un éventuel duel entre La France insoumise et le Rassemblement national au second tour de la présidentielle. Benoît Payan assume, face à Marine Le Pen, qu'il voterait pour n'importe quel candidat, ce qui illustre la force du rejet que suscite l'extrême droite dans une partie de la gauche.

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Pour les électeurs, ces controverses posent la question de la transparence et de la capacité des candidats à assumer leur passé. Les prochaines semaines diront si la polémique pèse sur les intentions de vote, mais les réactions déjà exprimées par Benoît Payan, Laurent Jacobelli, Prisca Thevenot et Charles Consigny montrent que le sujet restera au cœur des échanges politiques.