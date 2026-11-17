Découvrez l'écran portable Avylet pour voiture, compatible iOS et Android, avec détection IA, caméra de recul et écran anti-reflet à seulement 149,99 euros sur Amazon.

L'écran portable sans fil Avylet s'impose comme une solution technologique polyvalente pour améliorer le confort et la sécurité lors des trajets en voiture. Cet équipement de 10,25 pouces offre une expérience multimédia complète en permettant de diffuser des films, de vérifier son itinéraire et de contrôler la zone arrière du véhicule. Il est actuellement disponible au prix de 149,99 euros sur la plateforme Amazon, avec une livraison éligible via le programme Prime pour les abonnés.

Compatibilité mobile et qualité d'affichage supérieure

L'appareil est conçu pour s'intégrer seamlessly dans l'écosystème numérique des conducteurs modernes grâce à sa compatibilité native avec les systèmes d'exploitation iOS et Android. Cette double compatibilité garantit que la plupart des smartphones peuvent se connecter sans fil à l'écran pour y diffuser les contenus personnels de l'utilisateur. L'écran portable sans fil Avylet dispose d'une résolution élevée qui assure une image de grande qualité, essentielle pour une lecture aisée des cartes ou une visualisation fluide des vidéos.

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En plus de la connectivité, le dispositif intègre une capacité de stockage importante, permettant de conserver un large nombre de données locales. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les longs trajets où la connexion internet peut être intermittente. L'écran mesure 10,25 pouces, ce qui correspond à une diagonale supérieure à 25 centimètres, offrant ainsi une surface de visualisation suffisamment grande pour être confortable.

Fonctionnalités de sécurité et assistance à la conduite

La technologie embarquée dans cet équipement va au-delà du simple divertissement en intégrant des outils de sécurité avancés. L'écran portable sans fil Avylet utilise l'intelligence artificielle pour détecter les piétons susceptibles de se trouver dans l'angle mort du véhicule. Cette fonctionnalité proactive vise à prévenir les accidents en alertant le conducteur des dangers invisibles à l'œil nu lors des manœuvres.

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La caméra arrière est également un élément central de l'offre, permettant un contrôle précis de ce qui se passe derrière la voiture. L'installation de l'écran est décrite comme étant à la fois simple et rapide, ce qui facilite son adoption par un large public non technophile. Le dispositif fonctionne comme une extension directe du smartphone, tout en offrant des options de contrôle accessibles directement sur le volant du véhicule pour une meilleure ergonomie au guidon.

L'affichage est conçu pour être anti-reflet, assurant ainsi une visibilité optimale quelle que soit la luminosité extérieure. Cette caractéristique est cruciale pour maintenir la concentration du conducteur et éviter les distractions causées par les reflets solaires. La robustesse du produit est renforcée par une garantie constructeur de 2 ans, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire aux acheteurs potentiels.

Prix, disponibilité et offre commerciale sur Amazon

L'écran portable sans fil Avylet est proposé à un prix compétitif de 149,99 euros sur la marketplace Amazon. Cette tarification le positionne comme une alternative abordable par rapport aux systèmes d'infotainment intégrés d'origine. Les clients bénéficiant du programme de fidélité Amazon Prime peuvent profiter d'avantages logistiques supplémentaires, notamment la livraison dès le lendemain offerte.

Amazon propose régulièrement des promotions flash sur divers produits technologiques et électroménagers, bien que l'écran Avylet reste un produit phokal à ce prix spécifique. D'autres articles comme les robot aspirateurs Dreame ou les machines à café De'Longhi sont également mis en avant lors de ces périodes de soldes. L'offre actuelle sur l'écran Avylet vise à attirer les conducteurs à la recherche d'une mise à niveau accessible pour leurs véhicules actuels.

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La combinaison d'une interface sans fil, de capacités de stockage étendues et de fonctions de sécurité assistée par IA répond à une demande croissante pour des accessoires automobiles intelligents. En offrant une solution tout-en-un qui traite à la fois le divertissement et la sécurité, l'écran portable sans fil Avylet se distingue sur le marché des accessoires automobiles. Sa disponibilité immédiate sur Amazon et son prix attractif renforcent son attractivité pour les consommateurs soucieux de la technologie et du budget.