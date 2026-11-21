Profitez du Black Friday pour acquérir le robot nettoyeur de vitres ECOVACS WINBOT W2 Pro Omni à 339,98 euros. Autonomie de 110 minutes et station 6-en-1 pour un nettoyage optimal.

Le robot nettoyeur de vitres ECOVACS WINBOT W2 Pro Omni se distingue comme une solution technologique avancée pour l'entretien domestique durant la saison froide. Ce dispositif automatise le processus de nettoyage des surfaces vitrées grâce à une ingénierie spécifique conçue pour éliminer la boue, la pluie et l'humidité persistantes. Le prix attractif de 339,98 euros sur la plateforme Amazon, en baisse par rapport à son tarif normal de 399 euros, en fait une acquisition stratégique pour les propriétaires souhaitant optimiser leur temps. Cette réduction s'inscrit dans le cadre plus large des promotions Black Friday, où plusieurs modèles de la marque Ecovacs subissent des ajustements tarifaires significatifs.

Technologie de pulvérisation et station intégrée

Le système utilise trois buses grand angle qui doublent la pression de l'eau et prolongent la durée de pulvérisation de 90 pour cent. Cette combinaison technique permet de dissoudre efficacement les saletés tenaces pour les éliminer en un seul passage, évitant ainsi les retours répétés sur une même zone. L'appareil s'appuie sur une station 6-en-1 qui remplit simultanément les fonctions de panneau de contrôle, de chargeur, de support et de valise de transport. Cette polyvalence structurale garantit une maintenance simplifiée et un rangement aisé pour l'utilisateur.

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Autonomie flexible et navigation intelligente

L'autonomie de la batterie atteint 110 minutes, offrant une liberté d'action suffisante pour nettoyer les vitres d'un balcon ou d'une salle de bains sans contrainte. Lorsque une prise électrique est disponible à proximité, la station reste branchée pour enchaîner le nettoyage de grandes surfaces sans interruption. La navigation WIN-SLAM 4.0 calcule automatiquement le parcours optimal pour sécuriser les déplacements sur la vitre. Cette technologie assure une couverture uniforme et évite les zones non nettoyées ou les répétitions inutiles.

Sécurité renforcée et modes d'utilisation

ECOVACS intègre un système de protection à 12 niveaux pour limiter les risques de chute pendant l'opération. La station est équipée d'une ventouse qui la maintient fermement au sol, tandis que le robot reste relié à un câble de sécurité. Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles pour adapter la puissance de nettoyage au niveau de saleté des vitres. Cette approche modulaire permet une adaptation précise aux différentes surfaces et conditions climatiques rencontrées dans les foyers modernes.

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Contexte promotionnel et alternatives Ecovacs

Durant le Black Friday, le WINBOT W2 Pro Omni attire de nombreux acheteurs grâce à sa réduction de 59 euros. D'autres modèles de la marque Ecovacs bénéficient également d'offres alléchantes sur Amazon. Le Mini robot laveur de vitres est proposé à 199 euros au lieu de 299 euros, tandis que le Robot aspirateur laveur DEEBOT T90 Pro descend à 599 euros. Le Robot aspirateur laveur DEEBOT T80S est également disponible à 399 euros au lieu de 649 euros.

Les offres continues avec le Robot laveur de vitres W2S Omni à 455,01 euros au lieu de 599 euros. Le haut de gamme se termine avec le Robot aspirateur laveur X12S à 999 euros au lieu de 1299 euros. Ces prix réduits nécessitent une réactivité de la part des consommateurs pour ne pas manquer ces opportunités. La disponibilité limitée de ces modèles sur la plateforme de e-commerce impose une vérification rapide des stocks. Les utilisateurs sont invités à saisir ces offres avant l'épuisement des réserves disponibles pour les fêtes de fin d'année.