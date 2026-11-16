Ecovacs T90 MAX PRO : l'aspirateur robot laveur à 399 euros sur Amazon

L'aspirateur robot laveur Ecovacs T90 MAX PRO est proposé à 399 euros au lieu de 599 euros sur Amazon, avec station Omni et lavage à l'eau chauffée.

Sur Amazon, l' aspirateur robot laveur Ecovacs T90 MAX PRO est proposé à 399 euros au lieu de 599 euros, en coloris Noir et Blanc. L'offre intervient à quelques jours de la date officielle du Black Friday, une période où les foyers cherchent souvent à s'équiper en appareils d'entretien.

Le modèle est présenté comme une solution destinée aux foyers en quête de tranquillité, capable d'entretenir les sols chaque jour sans intervention directe de l'utilisateur. Il est livré avec une station Omni tout-en-un, qui prend en charge plusieurs tâches d'entretien du robot.

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Station Omni et fonctionnement quotidien du T90 MAX PRO

La station Omni permet à l'Ecovacs T90 MAX PRO de fonctionner sans intervention manuelle sur son collecteur. Selon la présentation de l'offre, l'utilisateur n'aura pas besoin de vider lui-même le collecteur du robot.

Cette base assure également une fonction d'auto-nettoyage à l'eau chauffée à 100°C, suivie d'une phase de séchage à 45°C. Ce cycle vise à renforcer l'hygiène des accessoires de nettoyage entre deux passages.

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Pour limiter la dépense d'électricité, le robot peut être rechargé en heures creuses. Ce mode de recharge est présenté comme un atout pour les économies au quotidien.

Performances de nettoyage : rouleau OZMO et aspiration Blast

Le rouleau de nettoyage OZMO Roller 3.0 de l'Ecovacs T90 MAX PRO peut s'étendre de 1,5 cm et atteindre jusqu'à 200 tr/min pour frotter les salissures tenaces. Ce rouleau humide constitue le cœur de la fonction de lavage du robot.

Le robot mesure 95 mm de hauteur, ce qui lui permet de se glisser sous les meubles bas pour récupérer les saletés les plus difficiles d'accès. Son système TruEdge 3.0 est, pour sa part, chargé de capturer les débris situés près des murs.

Face à un tapis, le rouleau humide se relève de 15 mm afin que l'appareil puisse effectuer un nettoyage à sec grâce à une aspiration Blast de 40 kPa. Si le foyer compte des animaux, le robot peut ramasser leurs poils sans les emmêler.

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Pilotage par application et compatibilité avec les assistants

L'Ecovacs T90 MAX PRO se contrôle de manière intuitive depuis l'application Ecovacs Home. Il peut également répondre aux commandes transmises via des assistants vocaux ou via une Apple Watch.

Le rapport qualité/prix de cet aspirateur robot Ecovacs est mis en avant dans la présentation de l'offre, qui souligne l'intérêt de combiner station de nettoyage, lavage humide et pilotage à distance dans un même appareil.

Offre Amazon et marque Ecovacs en point de vente

Au prix de 399 euros, le T90 MAX PRO affiche une différence de 200 euros par rapport à son prix de 599 euros indiqué dans l'offre. Le produit est disponible sur Amazon, où la marque Ecovacs dispose également d'une page dédiée.

La marque Ecovacs est aussi présentée chez Boulanger, selon les liens joints à l'annonce. Les acheteurs intéressés peuvent ainsi comparer les modèles de la gamme avant de finaliser leur achat.