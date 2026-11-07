Ecovacs DEEBOT T80S Omni : le robot aspirateur laveur à 349 euros sur Amazon

Le robot Ecovacs DEEBOT T80S Omni tombe à 349 euros au lieu de 649 euros sur Amazon, avec station de vidage automatique et programmation à distance.

Le robot aspirateur laveur Ecovacs DEEBOT T80S Omni est proposé à 349 euros au lieu de 649 euros sur Amazon, au moment de la publication de cette offre. Ce appareil autonome peut nettoyer le logement sans présence humaine, grâce à une programmation effectuée via l' application mobile dédiée d'Ecovacs. Il s'adresse aux foyers qui souhaitent réduire les tâches d'aspiration et de lavage du sol.

Un robot autonome qui aspire et lave les sols

Le Ecovacs DEEBOT T80S Omni combine aspiration et lavage dans un seul appareil. Sa puissance d'aspiration est annoncée à 24 800 Pa. Sa brosse principale et sa brosse latérale sont dotées de la technologie ZeroTangle anti-nœuds, conçue pour limiter l'enroulement des fils et des cheveux.

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Le robot est présenté comme compatible avec tous les types de sols. Il peut grimper sur les tapis et adapter son fonctionnement selon la surface sur laquelle il circule. Pour organiser son travail, il cartographie l'espace et détecte les obstacles afin de les éviter pendant le nettoyage.

Une station tout en un et une gestion via l'application

La station fournie avec le DEEBOT T80S Omni assure la recharge de l'appareil. Elle nettoie et sèche également le rouleau de la brosse, ce qui permet d'entretenir les différents éléments sans intervention manuelle. Elle réalise en plus un vidage automatique du bac.

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Selon les informations transmises, la station offre jusqu'à 150 jours d'entretien mains libres. L'utilisateur choisit le mode de nettoyage souhaité depuis l'application mobile, qui sert aussi à définir les zones à traiter dans le logement.

Caméra et fonctions de surveillance pour le domicile

Le robot Ecovacs DEEBOT T80S Omni intègre une caméra, ce qui permet de surveiller le logement lorsque les occupants sont absents. Une fonction permet également de parler aux animaux de compagnie, afin de limiter leur sentiment de solitude pendant l'absence de leurs propriétaires.

Au moment de la publication, Amazon propose d'autres offres sur les produits Ecovacs. Le mini robot laveur de vitres est affiché à 199 euros au lieu de 299 euros, le robot aspirateur laveur DEEBOT T90 Pro à 599 euros au lieu de 849 euros, le robot laveur de vitres W2S Omni à 455,01 euros au lieu de 599 euros et le robot aspirateur laveur X12S à 999 euros au lieu de 1299 euros.