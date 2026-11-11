Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 : l'aspirateur robot laveur à 399 euros avant le Black Friday

L'aspirateur robot laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 baisse de 33 % sur Amazon à 399 €, offrant une grande autonomie et une technologie avancée pour les grands logements.

L' aspirateur robot laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3, conçu pour les grands logements, voit son prix chuter à 399 euros sur Amazon, soit une remise de 33 %, avant le Black Friday. Le modèle, qui se vend habituellement à 599 euros, propose une aspiration maximale de 25 000 Pa, une brosse ZeroTangle 3.0 et une station Omni qui lave et sèche les serpillières à l'air chaud.

Technologie et autonomie du Deebot T50 Omni Gen3

Le Deebot T50 Omni Gen3 combine plusieurs technologies pour couvrir de vastes surfaces en une seule session. À 25 000 Pa, l'aspiration assure une collecte de poussière et de cheveux efficace, tandis que la brosse ZeroTangle 3.0 réduit le risque d'enroulement des poils. La station Omni, quant à elle, lave les serpillières avant de les sécher à l'air chaud, assurant ainsi une hygiène accrue.

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Son design compact permet au robot de passer sous les meubles bas, les canapés et les lits. Grâce à un capteur avancé, il repère et contourne les obstacles sans problème. Cette combinaison de puissance et de mobilité en fait un appareil adapté aux grandes surfaces, réduisant la nécessité de multiples passes.

Remise exceptionnelle avant le Black Friday

Sur Amazon, le Deebot T50 Omni Gen3 est mis à 399 euros, soit 200 euros de moins que le prix normal de 599 euros. Cette remise de 200 euros, ou 33 %, est rarement observée avant le Black Friday, ce qui crée une opportunité pour les acheteurs de bénéficier d'un prix réduit sans attendre la période de soldes traditionnelle.

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Pour les membres Prime, l'offre inclut la livraison gratuite, et le retour reste possible sous 30 jours pour tous les acheteurs, offrant une sécurité supplémentaire pour les clients hésitants.

Impact sur les consommateurs et prochaine étapes

Cette baisse de prix intervient à un moment où les stocks peuvent se retrouver rapidement épuisés durant le Black Friday. Les consommateurs qui souhaitent se doter d'un aspirateur robot laveur performant pour de grands logements ont donc la possibilité d'acheter dès maintenant avant d'éventuelles ruptures de stock.

En fonction de l'évolution de la demande, le prix de l'aspirateur pourrait remonter après le Black Friday. Les clients intéressés sont donc encouragés à surveiller les offres sur Amazon, à profiter de la livraison gratuite Prime et de la possibilité de retour sous 30 jours pour sécuriser leur achat.