Écouter les Actualités le Matin : Une Mauvaise Habitude pour votre Cerveau

S'informer sur l'actualité est important, mais écouter les nouvelles dès le réveil peut engendrer du stress et de l'anxiété. Découvrez pourquoi il est préférable de reporter la consultation des informations à un moment plus opportun pour démarrer votre journée sereinement.

Chacun a ses petites manies dès le réveil. Mais une habitude bien précise serait une source de stress immédiat le matin. Chaque personne construit ses habitudes matinales avec le temps. Pour certains, il est impensable de commencer la journée sans une bonne tasse de café, tandis que d'autres préfèrent aller courir ou faire du yoga. Il y a aussi ceux qui allument immédiatement la radio ou la télévision pour suivre les actualités du matin.

Pourtant, il semblerait que cette dernière habitude soit particulièrement néfaste pour le cerveau. Écouter les informations dès le réveil pourrait en effet générer du stress et de l'anxiété, ce qui impacterait le déroulement de toute la journée. S’informer sur l’actualité est essentiel, mais le moment choisi pour le faire peut avoir un réel impact sur notre bien-être. Dès le matin, notre cerveau est en phase de réveil et particulièrement réceptif aux stimuli extérieurs. En allumant la radio ou la télévision pour écouter les actualités, on s’expose immédiatement à un flot d’informations souvent négatives : crises, conflits, catastrophes ou mauvaises nouvelles. Cela peut augmenter la production de cortisol, l’hormone du stress, perturbant ainsi notre équilibre émotionnel et notre humeur dès les premières heures de la journée. Cela peut aussi affecter notre concentration et générer un climat d’inquiétude persistant tout au long de la journée. C’est pourquoi il peut être bénéfique de différer l’écoute des actualités à un moment plus opportun.Pour commencer la journée sur une note plus sereine, il est préférable d’adopter des habitudes matinales plus apaisantes. Prendre quelques minutes pour penser à ce qu’on va manger, s’étirer ou pratiquer une courte méditation peut aider à démarrer la journée en douceur. Enfin, retarder la consultation des informations à un moment où l’on se sent plus ancré et prêt à les recevoir permet de mieux gérer leur impact émotionnel





