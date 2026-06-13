Écosse en direct : comment suivre le match de la Coupe du Monde contre Haïti

La Coupe du Monde 2026 se dévoile dans le groupe C. Haïti et l'Écosse s'affrontent près de Boston pour un match entre deux sélections qui retrouvent le rendez-vous mondial.

L' Écosse affronte Haïti dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, à 3h00 heure française, à Foxborough, près de Boston. Ce match du groupe C de la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur beIN Sports .

L'Écosse (43e au classement FIFA) part favorite face à Haïti (83e), mais les deux nations partagent un même profil : aucune n'a jamais franchi le premier tour d'un Mondial. Haïti dispute seulement sa deuxième Coupe du Monde, plus d'un demi-siècle après sa seule participation, en 1974, et veut faire vibrer tout un peuple. L'Écosse, neuvième apparition mais absente depuis 1998, mise sur l'intensité de sa Tartan Army. Fait notable : les deux sélections ne se sont jamais affrontées.

Avec deux qualifiés directs et huit repêchages pour les meilleurs troisièmes, un succès d'entrée serait déterminant pour espérer accrocher la phase à élimination directe dans ce groupe relevé. La rencontre est diffusée sur beIN SPORTS, accessible avec le Pass RMC Sport + beIN SPORTS, 100% digital et activable en quelques clics sans changer d'opérateur. Il rassemble les chaînes RMC Sport (4 canaux HD) et beIN SPORTS (10 canaux HD), qui diffusent l'intégralité de la Coupe du Monde 2026.

Le prix s'élève à 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, avec 1 euro de frais d'inscription ; la formule sans engagement reste disponible. S'y ajoutent la Liga, la NBA et les sports de combat (UFC, PFL, Hexagone MMA), en direct comme en replay





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