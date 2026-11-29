Blair Kinghorn, Tomas Rapetti et Efrain Elias brillent pour l'Écosse et l'Argentine à Twickenham. Retour sur leur impact avant le choc France-Afrique du Sud du 29 novembre.

Le stade de Twickenham a accueilli le 29 novembre un match de haut niveau pour la septième place du Championnat des Nations, opposant l'Écosse à l'Argentine. Cette rencontre, remportée par les Pumas sur le score de 34 à 26 points, a servi de tremplin à plusieurs joueurs du Stade Toulousain avant la grande finale du dimanche suivant.

Présence dominante des joueurs toulousains

Quatre professionnels liés au club rouge et noir étaient impliqués dans cette partie londonienne. L'arbitre rieumois Pierre Brousset officiait au centre du terrain pour diriger cette opposition. Du côté des équipes, l'arrière écossais Blair Kinghorn évoluait en titulaire sous le maillot du XV du Chardon. Les Argentins Tomas Rapetti et Efrain Elias entraient en jeu en tant que remplaçants lors de la seconde mi-temps.

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Blair Kinghorn a marqué les esprits par sa technique individuelle remarquable en début de match. Lors d'une action au quatrième minute, il a récupéré un coup de pied tendu adverse avec un contrôle de la main digne du footballeur Lionel Messi. Cette démonstration de classe a provoqué une réaction positive du public encore hésitant à ce stade de la compétition.

Décisions controversées de l'arbitre Brousset

Pierre Brousset a fait face à des défis significatifs pour maintenir l'ordre lors des phases de mêlée. Il a rencontré une résistance notable de la part des deux packs pour assurer le bon déroulement des engagements au premier acte. Son utilisation du bunker d'arbitrage a facilité la prise de décision concernant les cartons, mais ses appels vidéo ont suscité des débats.

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Une décision particulièrement discutée concernait un essai potentiel pour le Racing 92. L'arbitre a refusé le essai attribué initialement au joueur Geronimo Prisciantelli après consultation vidéo. La décision s'expliquait par un contact avec Blair Kinghorn lors d'une tentative de marquage au sol, bien que celui-ci ait été dépassé.

Cette annulation a permis à l'Écosse de conserver son avance temporaire, malgré la relance argentine menée par Ignacio Mendy. L'arbitre a également dû gérer les réclamations de l'équipe adverse, éconduisant fermement les demandes de Guido Petti pour des vérifications supplémentaires, montrant une autorité certaine sur le terrain.

Impact de Rapetti et Elias en seconde période

La dynamique de la rencontre a basculé avec l'entrée en jeu des jeunes toulousains dans le pack argentin. Tomas Rapetti a foulé l'herbe londonienne à la cinquante-deuxième minute, suivi par Efrain Elias à la soixantième minute. Leur arrivée a renforcé la structure des Pumas qui cherchaient à consolider leur position.

Ces joueurs, orphelins de leurs coéquipiers blessés Mallia et Chocobares durant la compétition, ont démontré une maîtrise supérieure des ballons portés. Cette dominance physique a directement conduit à l'essai marqué par Montoya à la cinquante-sixième minute. Cette performance collective a scellé la victoire argentine face à une Écosse parfois inconstante.

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Enjeux pour la finale France-Afrique du Sud

Ce match de classement a également servi d'analyse indirecte pour la grande finale du Championnat des Nations prévue le 29 novembre. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre a exprimé des doutes sur la capacité de la France à vaincre l'Afrique du Sud, citant l'arbitrage comme un facteur clé. Cette remarque souligne l'importance des décisions en arbitrage pour l'issue de la confrontation finale.

Blair Kinghorn a ensuite connu une fin de match plus difficile, touché à la cheville droite entre les deux périodes. Il a repris le jeu après la pause mais a semblé souffrir de crampes musculaires avant d'être remplacé quinze minutes avant la fin. Ces éléments ajoutent une couche de suspense à la veille du choc entre les Bleus et les Springboks.