Le groupe Econocom acquiert Back IT, entreprise adaptée de Béziers spécialisée dans le reconditionnement. Le CA dépasse 1,4 million d'euros avec Fnac et Electrodépôt.

Le groupe français Econocom a officialisé le rachat de Back IT, une entreprise de reconditionnement technologique implantée à Béziers et fondée par Pierre Carmaniou et sa sœur Charlène. Cette acquisition stratégique, conclue en 2025, marque une étape décisive pour la structure créée en avril 2021, qui prévoit de dépasser 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.

Une expansion rapide vers le marché professionnel

Back IT a émergé initialement comme un réseau de deux boutiques dédiées à la réparation d'ordinateurs et de smartphones à Béziers et Narbonne. Très rapidement, les fondateurs ont pivoté leur modèle économique pour devenir fournisseurs directs de professionnels. Pierre Carmaniou, diplômé en informatique, et Charlène Carmaniou, experte en finance, ont bâti leur succès sur une politique d'achat exclusive de produits reconditionnés. Les deux entrepreneurs affirment n'avoir jamais acheté un seul produit neuf, qu'il s'agisse d'unités informatiques ou de téléphones mobiles.

Also read Natation : le Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée fait le plein de qualifications à domicile

L'acquis d'Econocom : externalisation du handicap

L'intérêt du groupe Econocom pour Back IT dépasse la simple rentabilité financière. L'acquéreur, leader de la transformation digitale qui possède également Sofi Groupe à Saint-Mathieu-de-Tréviers, cherche à développer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Back IT est une entreprise adaptée où plus de la moitié des collaborateurs sont concernés par ce statut. Cette structure constitue une réponse externe aux objectifs que le groupe peinait à atteindre en interne, permettant une externalisation efficace de la politique handicap.

Advertisement

Doublent des effectifs et clientèle institutionnelle

Depuis l'intégration au capital d'Econocom, la croissance des effectifs a été spectaculaire, passant de huit à seize salariés. Cette expansion s'accompagne d'un rayonnement commercial élargi, avec l'intégration de gros comptes institutionnels dans le portefeuille clients. Parmi les partenaires majeurs figurent la Fnac et Electrodépôt, qui assurent des ventes équilibrées entre ordinateurs et smartphones reconditionnés. Cette diversification des clients confirme la fiabilité du process industriel développé par Pierre Carmaniou et son équipe.

Prévisions financières et ancrage local

Avec cette nouvelle dynamique portée par le géant Econocom, les perspectives financières de Back IT sont en nette amélioration. Le chiffre d'affaires devrait franchir le cap symbolique des 1,4 million d'euros. Pierre Carmaniou, âgé de trente-huit ans, porte désormais une expérience solide acquise depuis le lancement de l'aventure il y a quatre ans. L'ancrage territorial à Béziers reste un pilier central, tout comme la mission sociale qui différencie cette entreprise adaptée dans le secteur technologique du Languedoc.