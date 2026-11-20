L'Écomusée de la Truffe à Sorges-et-Ligueux-en-Périgord dévoile un vaste plan de rénovation scénographique pour 2027, enrichi d'expériences gastronomiques et culturelles inédites.

La commune de Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, souvent surnommée la capitale du diamant noir en Dordogne, s'apprête à connaître une transformation majeure de son principal attraction touristique. Mardi 10 novembre, lors d'une réunion réunissant partenaires officiels et acteurs locaux, l'Écomusée de la Truffe a officiellement présenté son projet de rénovation complète de sa scénographie. Ce chantier ambitieux, dont l'achèvement est attendu pour l'année 2027, vise à renouveler l'expérience des visiteurs tout en consolidant la position de la ville comme portait d'entrée touristique de l'agglomération.

Un projet de rénovation scénographique majeur pour 2027

Lancé officiellement lors de cette rencontre, le projet implique une refonte intégrale de l'atmosphère et du parcours de visite de l'écomusée. Andréa Doppler, responsable du développement et du commerce du lieu, a détaillé les perspectives d'évolution du site devant un public composé d'élus locaux et de partenaires institutionnels. Parmi les figures présentes pour soutenir cette initiative, on notait la présence d'Éric Séguy, maire de la commune, ainsi que Jacques Auzou, président du Grand Périgueux.

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Laëtitia Doppler a insisté sur l'importance stratégique de ce réveil pour la destination. Cette modernisation ne se limite pas aux murs du musée ; elle s'inscrit dans une volonté plus large de dynamiser l'économie locale. Le directeur de l'office de tourisme intercommunal, Karel Boulogne, et Évelyne Roux, vice-présidente chargée du tourisme, ont également marqué leur soutien à cette initiative structurante pour le territoire périgord.

Enrichissement de l'offre culturelle et des ateliers pratiques

Au-delà de la rénovation physique, une nouvelle série de prestations touristiques vient étoffer immédiatement l'offre de l'écomusée. Les visiteurs auront désormais la possibilité de s'immerger dans la trufficulture sous l' guidance de Pierre et Christine Chaminade. Ils pourront également suivre des sorties ethnobotaniques menées par Jean-Claude Martegoute, offrant ainsi une approche plus scientifique et naturelle de la recherche de la truffe.

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Le volet culturel reçoit également une impulsion significative avec l'ajout de conférences dispensées par Jean-Claude Pargney. Les itinéraires de visite s'élargissent pour inclure des découvertes inattendues, telles que les ateliers de sculpture et de joaillerie de l'Atelier Volumes, ainsi qu'une visite de la ferme d'Andrévias. Ces nouvelles collaborations permettent de diversifier l'expérience touristique au-delà du simple produit emblématique de la région.

Une gastronomie d'exception mise à l'honneur

La dimension gastronomique occupe une place centrale dans cette nouvelle programmation, transformant l'écomusée en un véritable laboratoire de saveurs. Les amateurs de cuisine pourront participer à des dégustations de beurres truffés spécialement accordés aux vins de la maison Julien de Savignac. Cette approche œno-gastronomique vise à sublimer les produits locaux et à éduquer le palais des visiteurs sur les subtilités des accords mets-vins.

Les ateliers culinaires seront animés par les chefs Éric et Laëtitia Barranger, figures reconnues de la scène culinaire locale. Ils seront rejoints par le chef Pierre Corre pour des démonstrations en direct. Enfin, Le Comptoir des Halles a conçu en prévision un menu truffé exclusif, offrant aux participants une expérience culinaire unique. Ces initiatives culinaires préparent le terrain pour la grande fête Truffe en folie, prévue fin janvier 2027, qui marquera le lancement officiel de ces nouvelles offres.

Impacts économiques et prochaines étapes pour le territoire

Cette stratégie de modernisation répond à l'objectif affiché par Jacques Auzou de faire de Sorges la porte d'entrée de l'agglomération et de réveiller ce qu'il décrit comme une belle endormie. En attirant un public plus large et en prolongeant la durée de visite, l'Écomusée de la Truffe vise à générer un retour économique direct pour les artisans et commerçants locaux. La présence de partenaires comme Andréa Doppler et les chefs Barranger garantit une continuité qualitative dans l'offre proposée.

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L'Écomusée de la Truffe, situé route des truffières à Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, reste ouvert toute l'année. Les visiteurs intéressés par les prochaines étapes du projet ou souhaitant réserver des places pour les ateliers à venir peuvent contacter le lieu au 05 53 05 90 11. Cette annonce marque le début d'une nouvelle ère pour le tourisme en Dordogne, où l'authenticité du produit se marie à une scénographie et des services de pointe.