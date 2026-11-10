École du Vernet : une classe déménagée après la découverte de moisissures toxiques

Une classe de CM1 et CM2 de l'école du Vernet quitte son bâtiment modulaire touché par des moisissures toxiques, après plusieurs alertes de parents restées longtemps sans effet.

Une classe de l'école du Vernet, en Haute-Garonne, a été fermée en urgence après la découverte de moisissures toxiques dans le bâtiment modulaire qui l'accueillait. L'enseignant et ses élèves de CM1 et CM2 ont dû quitter les lieux, tandis que les parents se disent à la fois soulagés et en colère face à la gestion du dossier par la mairie.

Le danger sanitaire pesait sur l'ensemble des occupants de ce bâtiment modulaire. Plusieurs parents alertaient la mairie du Vernet depuis le mois de septembre, avant que la situation ne devienne pressante.

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Des alertes anciennes et des travaux sans effet

Les alertes sur l'humidité du bâtiment ne datent pas d'hier. Selon les parents, un écrit sur ce sujet avait déjà été produit en 2021, et des odeurs avaient été perçues ces dernières années, mais moins fortes qu'aujourd'hui.

Lors des échanges avec les familles ces dernières semaines, la nouvelle municipalité a indiqué que les services précédents avaient déjà mis en avant la présence de moisissures. Des travaux avaient alors été réalisés, notamment la réfection du sol de la classe, sans aucun effet constaté.

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La nouvelle équipe municipale a pris la tête de la mairie au début du printemps 2026. Malgré ses décisions, aucune amélioration n'a été constatée à la rentrée, ce qui a conduit les parents à se mobiliser avec le soutien du Groupement indépendant des parents d'élèves du Vernet.

Les parents dénoncent des réponses restées sans suite

Les parents reprochent à la mairie des relances restées sans réponse. La vice-présidente de la commission école et jeunesse a répondu aux premiers parents ayant écrit, mais les messages suivants n'ont pas obtenu de réponse à ce jour, selon une porte-parole des familles.

Cette même porte-parole salue la réactivité de l'inspectrice d'académie, qui a répondu aux questions posées depuis le début à la mairie. Les familles regrettent en revanche qu'un message officiel de la commune n'ait pas permis d'apaiser les inquiétudes.

Les parents avaient demandé un déménagement dès le début de l'année, au titre de la précaution. En octobre, la mairie a évoqué une possible relocalisation en fonction des résultats d'analyses, mais les familles ont appris que celle-ci ne pourrait pas intervenir avant l'année suivante, ce que la porte-parole regrette.

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Le délai entre la rédaction et la réception du rapport d'analyses biologiques pose également question. Daté du 23 octobre selon l'arrêté municipal publié par la commune du Vernet, ce rapport n'est parvenu en mairie que le 5 novembre, alors que la mairie évoquait un danger immédiat et certain pour les élèves.

La mairie répond et annonce de nouvelles analyses

La mairie du Vernet a publié un communiqué sur son site internet et ses réseaux sociaux au lendemain de la publication d'un premier article sur le sujet. Le maire René Marchand et son adjointe chargée du scolaire, Flutura Kasa, n'avaient pas donné suite aux sollicitations de Voix du Midi Lauragais le vendredi 6 novembre.

Dans ce communiqué, la collectivité affirme avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des enfants et des personnels. Elle indique avoir fait de ce dossier un sujet d'attention prioritaire dès son installation, et reconnaît que les difficultés liées à l'humidité et à la qualité de l'air étaient signalées depuis plusieurs années.

La commune précise avoir engagé dès l'été 2026 des premiers aménagements destinés à optimiser l'aération et améliorer la circulation de l'air dans les locaux. Elle a également sollicité dès le mois de septembre des analyses complémentaires auprès du Laboratoire Départemental de la Haute-Garonne, afin d'obtenir une évaluation plus précise de la situation.