L'école de judo de Bourg-Achard et du Roumois relance ses effectifs avec 106 licenciés, malgré un changement de salle depuis mars 2023.

L'école de judo de Bourg-Achard et du Roumois, dans l'Eure, cherche à retrouver ses adhérents après plusieurs années difficiles. Le club compte aujourd'hui 106 licenciés et propose également du ju-jitsu. Il a dû quitter sa salle habituelle entre mars 2023 et la rentrée 2024, dans un contexte marqué par la fermeture du gymnase Dannetot et des difficultés financières rencontrées par une des entreprises concernées.

Depuis deux ans, les dirigeants du club multiplient les initiatives pour séduire de nouveaux adhérents et fidéliser les judokas déjà inscrits. Le groupe du stage de judo du vendredi 23 octobre, tous âges confondus sauf le baby judo, a été encadré par le professeur Jean-Claude Quellien, l'un des enseignants bénévoles du club.

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Un changement de salle et une reconstruction des effectifs

Le club a changé de salle entre mars 2023 et la rentrée 2024, ce qui a freiné la reconstruction de ses effectifs. Les dirigeants expliquent que l'école cherche depuis deux ans à retrouver les niveaux d'avant la crise.

Le club comptait environ 150 membres au début des années 2010, avant que son effectif ne tombe à une centaine ces dernières années. Érika Bordager, chargée de la trésorerie, précise que l'école comptait 112 judokas à la fin de la saison précédente, contre 106 licenciés actuellement.

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L'offre sportive s'est également développée dans le Roumois ces dernières années, en plus des disciplines déjà présentes comme le basket et le tennis de table. Cette concurrence locale pèse sur le recrutement, selon les dirigeants qui souhaitent convaincre de nouvelles familles.

Une équipe dirigeante renouvelée autour de Damien

Damien entame sa seconde année en tant que président de l'école de judo de Bourg-Achard et du Roumois. Il a succédé à François Goulhot, qui a présidé le club pendant 12 ans.

Érika Bordager est chargée de la trésorerie, tandis que Patrick Morlet assure le secrétariat. Le bureau compte au total cinq personnes, mais le club souhaite accueillir des dirigeants supplémentaires. Le couple dirigeant souligne que plusieurs parents apportent leur aide à l'association.

Le club se compose à environ 90 % de garçons et de 40 % de féminines, selon les chiffres communiqués. Les adhérents ont entre 4 et 72 ans. Si la plupart des jeunes disputent des compétitions, cette pratique reste plus rare chez les adultes, avec 6 à 7 judokas engagés en compétition départementale.

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Des cours, des stages et des tournois pour les judokas

Le club propose trois cours par semaine aux jeunes, des pré-poussins aux minimes, et organise un tournoi le 20 décembre au gymnase Dannetot. Les cours ont lieu le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi.

Les séances d'auto-défense ont lieu le lundi de 19 h à 21 h au gymnase Dannetot, avec seulement treize pratiquants aujourd'hui. Chaque mardi après-midi des vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël, un stage de découverte est proposé à tous, notamment pour apprendre à chuter sans se faire mal.

Romane Ancelin, âgée de 18 ans et ceinture noire de judo 1er dan, a été récompensée en juin 2026 par la Communauté de communes Roumois Seine pour son engagement bénévole au sein du club. Olivia Lavice, benjamine du club, a été sélectionnée en équipe de Normandie. Lors de l'assemblée générale, en fin de saison dernière, le club a honoré ses jeunes compétiteurs ainsi que plusieurs bénévoles.

Le club est actuellement à la recherche de sponsors supplémentaires. Chaque saison, il met également en vente des photos des judokas réalisées par un photographe de Bourg-Achard, et vend des goodies. Pour les inscriptions et renseignements, le club est joignable au 06 43 53 94 48.