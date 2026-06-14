Eco-délégués et éco-ambassadeurs du lycée Les Alpilles : engagement pour les 17 objectifs de développement durable

Les élèves de terminale CAP Peintre applicateur en revêtement du lycée Les Alpilles sont engagés comme éco-délégués et éco-ambassadeurs dans le cadre d'un dispositif régional. Ils participent à des opérations de nettoyage, reçoivent les bacs de tri, collectent les derniers bouchons et préparent un colis de fournitures scolaires pour les Restos du Cœur. Leur engagement vise les 17 objectifs de développement durable, en ligne de mire pour la démarche 'École en démarche de développement durable' (E3D).

Les élèves de terminale CAP Peintre applicateur en revêtement sont engagés comme éco-délégués et éco-ambassadeurs dans le cadre d'un dispositif régional . Alors que l'année scolaire touche à sa fin, les éco-délégués et éco-ambassadeurs du lycée professionnel Les Alpilles sont encore sur tous les fronts : participation à une opération de nettoyage dans la commune, réception des bacs de tri, collecte des derniers bouchons, préparation d'un colis de fournitures scolaires qui sera donné aux Restos du Cœur.

L'engagement de nos élèves et de l'ensemble de l'équipe éducative, avec en ligne de mire les 17 objectifs de développement durable, se concrétise enfin, se réjouit Hadj Chabane, qui pilote la démarche 'École en démarche de développement durable' (E3D) avec une autre enseignante, Clara Crochet. En 2015, l'ensemble des pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de développement durable (ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices, faire face au changement climatique et construire un monde en commun d'ici à 2030. Il vous reste 63% à lire





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