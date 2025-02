Échappez au Froid : 3 Destinations Ensoleillées pour des Vacances Inoubliables

Découvrez trois nouvelles destinations pour fuir le froid hivernal et profiter du soleil. Du Club Med Gregolimano en Grèce aux bords de la Méditerranée en Corse, en passant par le Mas de Chabran dans les Alpilles, laissez-vous tenter par une parenthèse bien-être et dépaysement.

Fuir le froid hivernal et élire résidence sous le soleil. Si l’on est nombreux à raffoler de la montagne, de la raclette, du ski et de la neige, beaucoup d’entre nous préfèrent miser sur la plage, le ciel bleu et la vitamine D. Et si pour les vacances d’hiver, on mettait le cap sur des destinations aux températures plus que clémentes, à l’instar de la Grèce , du sud de la France ou de la Corse . À cette occasion, Gala dévoile trois nouvelles adresses dans lesquelles débarquer les yeux fermés.

Des adresses testées et approuvées ! Au programme : Thalassothérapie, balade à cheval ou encore yoga face à la mer... Le starter pack pour une parenthèse bien-être ultra-dépaysante. Échappée belle en Grèce Le lieu : Le Club Med Gregolimano. Si vous rêvez de plages dorées, d’eaux cristallines et de soleil à seulement quelques heures, direction le Club Med Gregolimano. Joyau niché sur l’île d’Eubée, au nord d’Athènes, ce resort, emblématique de l’art de vivre méditerranéen, a récemment été repensé pour offrir une expérience encore plus mémorable. Entre nature préservée, luxe discret et confort moderne, il est la promesse d’un dépaysement total. Accessible en bateau pour une arrivée des plus spectaculaires, le Gregolimano s’étend sur un parc luxuriant de 19 hectares, où pinèdes et plages s’entremêlent. Totalement réinventé par Jean-Philippe Nuel, célèbre designer connu pour son talent à sublimer les lieux, le resort allie design contemporain et inspirations grecques. Inaugurées récemment, les nouvelles chambres offrent une vue imprenable sur la mer Égée, et l’espace Zen séduit avec ses 58 bungalows à la toiture végétalisée, sa piscine et son bar bohème chic en bord de plage qui se fondent merveilleusement avec la nature environnante. Un lieu pensé pour la détente, où l’ombre des pins invite à ralentir le rythme. On y va pour : Ici, tout est fait pour satisfaire les envies d’évasion ! Les amateurs de compétition ou de sensations fortes s’adonneront au tennis paddle ou s’initieront depuis les pontons du resort au ski nautique ou wakeboard, tandis que les adeptes de la relaxation profiteront de cours de yoga face à la mer ou d’un moment détente au spa Sothy’s dernièrement créé. Entièrement rénové, le Mini Club propose des activités variées pour les enfants tandis que le Teen club promet aux adolescents des vacances de rêve. Et lorsque le soleil se couche, place à la fête sous le ciel étoilé de la Méditerranée avec des concerts, spectacles et DJ sets… On craque pour… Plus qu’une simple destination, le Club Med Gregolimano incarne à la fois l’essence de la Grèce et du Club Med : une ambiance chaleureuse et festive, une cuisine aux saveurs authentiques repensée et un cadre où le temps semble s’arrêter. Que vous soyez en quête de sport, de détente ou de moments en famille, ce resort haut de gamme tout compris est une invitation à l’évasion au pays des dieux de l’Olympe ! Chambre supérieure pour deux personnes : à partir de 3000€ la semaine, clubmed.fr Relaxation en Corse Le lieu ? Situé en bordure de Méditerranée dans le golfe d’Ajaccio, l’hôtel Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa est le parfait spot pour se ressourcer puisque doté d’un centre de thalassothérapie et d’un spa. L’hôtel est au cœur d’un domaine protégé de toute frénésie avec une plage exclusive nichée dans une crique. On y va pour… La vue sur la mer. Les chambres spacieuses à la déco épurée sont inondées de la belle lumière de la Méditerranée et toutes dotées d’un balcon ou terrasse qui surplombent la Grande Bleue. On craque pour… Les soins prodigués au sein du spa et du centre de thalassothérapie où l’on se fait chouchouter par des massages qui détoxifient l’organisme grâce aux bienfaits des nutriments marins. Accès direct depuis sa chambre, on a juste à prendre l’ascenseur en peignoir. Et bien sûr on ne résiste pas à la cuisine du chef Stéphan Rémon, aux accents méditerranéens où les ingrédients corses de la montagne et de la mer composent une belle partition. Le plus ? On apprend à respirer lors d’un atelier de respirologie qui se déroule sur le ponton avec le clapotis des vagues en fond sonore. Déconnexion assurée ! On détend ses muscles et l’on oublie ses tensions lors d’une séance d’ostéopathie dans la piscine d’eau de mer intérieure, chauffée à 32° C. Le service de conciergerie de l’hôtel pour organiser des escapades alentour ou une virée à la Réserve de Saparella, merveilleux domaine situé face à la mer où l’on déguste des spécialités locales au coin du feu quand les températures rafraîchissent. Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa, Domaine de La Pointe Golfe D’Ajaccio, Grosseto-Prugna. Tél. 04 95 29 40 40. sofitel.accor.com Retraite dans le Sud Le lieu ? Situé à Maussane-les-Alpilles, le Mas de Chabran, datant de 1738, a pris place au sein d’une propriété de plus de trois hectare





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Vacances Destination Soleil Bien-Être Grèce Corse France Thalassothérapie Spa Relaxation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Échappez-vous cet hiver : jusqu'à 300 euros de réduction sur vos vacances avec LastminuteLe froid s'installe, les journées raccourcissent... C'est le moment idéal pour s'évader vers des destinations ensoleillées !

Lire la suite »

Trois Protocoles de Soin pour Réparer les Cheveux Abîmés par le FroidEn hiver, les cheveux sont particulièrement exposés aux effets asséchants du froid. Pour retrouver une chevelure brillante et plus saine, voici trois protocoles à essayer en salon de coiffure.

Lire la suite »

Île de Ré : les Nuits de la lecture, pour oublier le froid et la pluieLes Nuits de la lecture reviennent pour leur 9e édition du jeudi 23 au dimanche 26 janvier. Le froid, la pluie incitent au cocooning. Alors si on en profitait pour lire, dévorer les pages à ne pas

Lire la suite »

Alain Baraton: Face au froid, les plantes s’organisent…'Toutes les plantes ont-elles besoin d’être protégées du froid?' demande Michèle à Alain Baraton. Notre chroniqueur, jardinier en chef au domaine de Versailles, lui répond.

Lire la suite »

PSG : énorme coup de froid dans le dossier Salah ?Un gros coup de froid a été jeté dans le dossier Mohamed Salah au Paris Saint-Germain.

Lire la suite »

Voyage cauchemardesque : 35 passagers de Flixbus coincés dans le froid sur un parking35 passagers d'un bus Flixbus reliant Lisbonne à Paris ont passé une nuit glaciale sur un parking à Poitiers suite à un problème technique. Sans chauffage ni solution rapide de la compagnie, cinq passagers ont développé de l'hypothermie et deux ont été hospitalisés. La mairie et les autorités ont aidé les passagers coincés, tandis que Flixbus a été critiqué pour son manque de réponse.

Lire la suite »