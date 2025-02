Échange Linguistique : Des Étudiants d'Agen et de Dinslaken Se Rencontreront

Des étudiants du lycée Bernard Palissy d'Agen ont accueilli leurs correspondants allemands de Dinslaken pour une semaine d'échange linguistique. Après une réception à la mairie d'Agen, les étudiants agenais se sont rendus à Dinslaken pour poursuivre l'échange dans les lycées Otto-Hahn-Gymnasium et Theodor-Heuss-Gymnasium.

Des étudiants du lycée Bernard Palissy ont accueilli leurs homologues allemands dans le cadre d'un échange linguistique , du 10 au 14 février. Cette rencontre a été suivie d'un départ pour Dinslaken , en Allemagne , afin de poursuivre l'échange. Au terme d'une semaine d'immersion linguistique organisée par les élèves du lycée Bernard Palissy, une réception a eu lieu ce samedi 14 février à la mairie d'Agen.

L'événement a été marqué par des discours et des remerciements, clôturant ainsi le séjour de cinq jeunes Allemands originaires de Dinslaken. Durant cette semaine, les étudiants allemands ont eu l'opportunité de découvrir la région d'Agen ainsi que de suivre quelques cours dans l'établissement.Sept jeunes Allemands, venus de Dinslaken, ont effectué un stage d'une semaine dans des boulangeries et des crèches de la ville d'Agen. Seulement quelques jours plus tard, c'est au tour des étudiants agenais de prendre la direction du nord-ouest de l'Allemagne. Ils seront accueillis par des familles d'étudiants des lycées Otto-Hahn-Gymnasium et Theodor-Heuss-Gymnasium. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du jumelage existant entre Dinslaken et la municipalité agenaise. Ce partenariat historique, qui célébrera bientôt ses 50 ans, sera l'occasion d'un événement majeur le 14 juin 2025 sur la place Wilson. Ce dernier réunira des stands de nourriture et de la musique traditionnelle, réunissant les deux villes dans une ambiance festive





