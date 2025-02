Échange d'otages entre Israël et le Hamas : Trump soutient Netanyahou

Le Hamas a finalement cédé aux pressions américaines et israéliennes en libérant trois otages israéliens. Cet échange survient après des menaces de Donald Trump, qui avait exhorté le mouvement palestinien à libérer tous les otages d'ici samedi midi. Le président américain a exprimé son soutien indéfectible à Netanyahou et a déclaré que les États-Unis soutiendraient la décision qu'Israël prendrait concernant la bande de Gaza. En parallèle de cette crise, Trump a annoncé son intention d'imposer des surtaxes sur les voitures importées aux États-Unis.

Durant la semaine, l'échange d'otages entre Israël et le Hamas avait semblé compromis. Le mouvement palestinien menaçait de ne pas libérer d'otages, accusant Israël de violer l'accord de trêve et rétorquant qu'il ne céderait pas aux menaces israéliennes et américaines d'une reprise des hostilités. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou , a cependant exprimé son appréciation pour le « soutien total » du président américain, Donald Trump , concernant la situation à Gaza.

Le bureau de Netanyahou a déclaré que le Premier ministre « apprécie le soutien total du président Trump aux décisions à venir d’Israël concernant la bande de Gaza ». Cet échange d'otages, qui a mené à la libération de trois Israéliens, intervient après une série de menaces de Trump, affirmant que « l'enfer » se déchaînerait si tous les otages n'étaient pas libérés de Gaza d'ici samedi midi. Trump a déclaré sur Truth Social que « c'est désormais à Israël de décider ce qu'ils veulent faire » de cet ultimatum, ajoutant que « les États-Unis soutiendront la décision qu'ils prendront ».En parallèle de cet échange, Donald Trump a annoncé, sur son réseau Truth Social, qu'il envisageait l'imposition de surtaxes sur les voitures importées aux États-Unis « autour du 2 avril ». Il a promis d'imposer des « droits de douane réciproques » afin de rétablir l'« équité » dans les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Cette annonce concernant les droits de douane intervient alors que Trump concentre son attention sur le conflit israélo-palestinien et les négociations d'échange d'otages. Le locataire de la Maison-Blanche a déclaré que « la position ferme du président Trump a conduit à la libération de trois de nos otages aujourd’hui, malgré le refus du Hamas de les libérer auparavant ». Netanyahou a annoncé qu'il convoquerait le cabinet de sécurité « dès que possible » pour décider des prochaines étapes pour Israël.





