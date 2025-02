Ecaussystème 2025 : Burning Spear, Oxmo Puccino et de nombreux autres artistes au programme

Le festival Ecaussystème, qui se déroulera du 25 au 27 juillet à Gignac, dans le nord du Lot, vient d'annoncer la liste complète de ses artistes. Le programme 2025 promet un véritable tourbillon musical avec des artistes de renom tels que Burning Spear, Oxmo Puccino, Gringe, Deluxe et Yodelice.

\Ce festival, dont les organisateurs avaient déjà dévoilé les premières têtes d'affiche comme les Sex Pistols, Philippe Katerine et Bigflo & Oli, promet un véritable tourbillon musical sur deux scènes. Les fans de reggae, hip-hop, électro, rock, punk, ska et chanson seront comblés par ce choix d'artistes aussi variés qu'exceptionnels. Le public de la salle des fêtes de Gignac a eu le privilège de découvrir le programme complet du festival 2025. 21 artistes se partageront les deux scènes pendant ces trois soirs. \Parmi les points forts de ce festival, on retrouve les concerts off, le village du festival, les conférences et les spectacles d'arts de rue. Ecaussystème participe également à l'opération 'Un gobelet pour la planète', réservant la consigne de gobelets à trois associations qui recevront les bénéfices. En plus du festival principal, deux événements seront organisés au printemps dans les grottes de Lacave, le concert de Christophe Mali le 29 mars et un concert des Innocents le 24 mai. Les organisateurs d'Ecaussystème rappellent que les pass deux et trois jours partent progressivement et qu'il est important de réserver ses billets rapidement





