Ébouriffement capillaire et humilité: Carragher taclé par un fan d'Everton

Jamie Carragher , ancien défenseur de Liverpool et consultant pour CBS Sport s Golazo, a vécu une soirée européenne inhabituelle mercredi soir. Alors qu'il commentait les barrages de la Ligue des champions, son attention était également attirée par le derby de la Mersey opposant Liverpool à Everton , qui se terminait sur un score de 2-2 avec une égalisation de James Tarkowski dans les arrêts de jeu. Un peu déçu par ce scénario, Carragher a reçu un second coup dur lors de l'émission.

Un membre de l'équipe de production, fervent supporter d'Everton, l'a salué en lui ébouriffant les cheveux, sous les regards amusés de Thierry Henry et Micah Richards, ses co-commentateurs. À la fin de l'émission, l'assistant de production, Myles, a été invité à revenir profiter de ce moment de renommée. Carragher, malgré une certaine gêne apparente, a joué le jeu et a déclaré: 'C'est un grand supporter d'Everton et vous savez quoi, il mérite son moment. Ce n'est pas facile d'être un supporter d'Everton, je le sais depuis mon enfance. Il y a très peu de gens qui peuvent s'en tirer avec ça (ébouriffer les cheveux).' Myles a défendu son geste en le qualifiant d'invitation à Carragher de 'rester humble', un terme devenu populaire parmi les fans de Premier League depuis la fin explosive du match entre Manchester City et Arsenal (2-2) en septembre 2024. Erling Haaland, attaquant de City, avait lancé à Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, à la fin de la rencontre: 'Reste humble hey'. L'attaquant norvégien a récemment été accueilli par des pancartes affichant cette phrase lors de la défaite cinglante de son équipe à l'Emirates Stadium contre les Gunners (5-1)





