Ebola : variant hautement létal et sans vaccin frappe la RDC, tandis que les États-Unis renforcent leurs précautions

La RDC est frappée par une nouvelle flambée du virus Ebola dans la province de l'Ituri, où la souche Bundibugyo, hautement létale et dépourvue de traitement spécifique, inquiète les autorités sanitaires. Les États-Unis ont renforcé leurs précautions pour éviter la propagation de la fièvre hémorragique Ebola par la mise en place de contrôles sanitaires pour les voyageurs aériens en provenance des zones touchées et par la suspension temporaire des services de visas.

Une affiche indique les numéros d'urgence Ebola est apposée sur une tente au poste frontière de Busunga, à Bundibugyo , entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

Un citoyen américain travaillant en République démocratique du Congo a été diagnostiqué positif au virus Ebola et doit être transféré en Allemagne pour y être soigné dans le cadre de son travail en République démocratique du Congo. Epidémie d'Ebola : la RDC frappée par un variant hautement létal et sans vaccin, situation 'extrêmement préoccupante' selon MSF.

La RDC fait face à une nouvelle flambée du virus Ebola dans la province de l'Ituri, où la souche Bundibugyo, hautement létale et dépourvue de traitement spécifique, inquiète les autorités sanitaires. Les États-Unis ont renforcé leurs précautions pour éviter la propagation de la fièvre hémorragique Ebola par la mise en place de contrôles sanitaires pour les voyageurs aériens en provenance des zones touchées et par la suspension temporaire des services de visas.

L'Organisation mondiale de la Santé a activé son deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Les CDC ont déclaré travailler à coordonner le rapatriement en toute sécurité d'un petit nombre d'Américains directement touchés par cette épidémie. Les contrôles effectués dans les aéroports ont été renforcés et des restrictions d'entrée pour les ressortissants étrangers ayant voyagé en Ouganda, en RDC ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours ont été mises en place.

L'ambassade des États-Unis à Kampala a annoncé la suspension temporaire de tous ses services de visas





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