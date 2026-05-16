Ebola : Nouvelle épidémie en République démocratique du Congo avec 246 cas suspects et 80 décès

Une nouvelle épidémie d'Ebola frappe de plein fouet la République démocratique du Congo (RDC) avec 246 cas suspects et 80 décès vraisemblablement dus au virus. Aucun vaccin n'existe contre ce variant hautement létal baptisé Bundibugyo.

En République démocratique du Congo, l'épidémie la plus meurtrière d' Ebola a fait près de 2 300 morts entre 2018 et 2020. Une nouvelle épidémie frappe de plein fouet la RDC avec 246 cas suspects et 80 décès vraisemblablement dus au virus.

Aucun vaccin n'existe contre ce variant hautement létal baptisé Bundibugyo. La RDC a connu sa dernière épidémie d'Ebola entre août et décembre 2025 avec au moins 34 morts dans le centre du pays. L'épidémie la plus meurtrière dans le vaste pays d'Afrique centrale a fait 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. Les premiers symptômes sur les personnes infectées par ce variant se limitant souvent à une simple fièvre, la détection précoce est difficile.

Le foyer de l'épidémie se situe dans l'Ituri, province du nord-est congolais, frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'OMS prépare l'envoi de cinq tonnes de matériel, notamment de protection, pour aider les autorités congolaises à gérer cette nouvelle épidémie. La transmission du virus se fait par les fluides corporels ou par exposition au sang d'une personne infectée, vivante ou décédée. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, la période d'incubation pouvant aller jusqu'à 21 jours





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola République Démocratique Du Congo Bundibugyo OMS Vaccin Transmission Symptômes Incubation Foyer Ituri Ouganda Soudan Du Sud Accès Violence Sécurité Moyen De Transport Voie De Communication Mauvaise État

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quatre morts et 246 cas suspects: une épidémie d’Ebola déclarée en République démocratique du CongoL’agence sanitaire de l’Union africaine (UA) a annoncé une nouvelle épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une nouvelle souche du virus.

Read more »

Ebola : nouvelle vague épidémique déclarée dans l’Est de la RD-CongoL’Africa CDC annonce vendredi 15 mai une nouvelle épidémie d’Ebola dans la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo. Quatre décès confirmés en laboratoire et 246 cas suspects dont 65 mortels sont recensés dans cette région en proie aux conflits armés.

Read more »

Une épidémie du virus Ebola déclarée dans l'est de la République démocratique du CongoRTL: Toute l'actualité, les informations en direct, les émissions et les podcasts sur RTL.fr et l'application RTL.

Read more »

Ebola : l'épidémie déclarée en République démocratique du CongoEbola : 4 morts et 246 cas suspects, l'épidémie déclarée en République démocratique du Congo

Read more »