Ebola continues to spread in Central Africa, with over 600 suspected cases and 139 deaths. France's risk of importation remains low, but attention turns to Mayotte, a French overseas department close to the epicenter. Strict measures are in place to prevent the spread of the virus on the island, which receives thousands of illegal migrants.

The Ebola virus continues to spread in Central Africa, with over 600 suspected cases and 139 deaths. The French government has assessed the risk of importation into France as being very low. However, the focus has shifted to Mayotte, a French overseas department located close to the epicenter of the outbreak. Strict measures have been implemented to prevent the spread of the virus on the island, which receives thousands of illegal migrants.

Plus de 600 cas suspects et 139 morts, le virus Ebola continue de se propager en Afrique centrale. Le gouvernement français estime que le risque d'importation de l'épidémie dans l'Hexagone reste très faible.

Mais les regards se tournent vers Mayotte, le département d'outre-mer le plus proche de l'épicentre de l'épidémie. Véhicules stériles, bulles d'isolement... L'archipel, vers lequel convergent des milliers de clandestins, a pris des mesures de précaution drastiques. TF1 | Reportage B. CHRISTAL, I.A. YOUSSOU





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Ebola Central Africa Mayotte French Overseas Department Illegal Migrants Strict Measures

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