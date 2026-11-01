EBBE vs Bordeaux : défaite 0-3 du club de Régional 1 face aux Girondins

L'Entente Boé-Bon-Encontre a perdu contre les Girondins de Bordeaux ce samedi 31 octobre. Retour sur ce match de Régional 1 devant 1500 spectateurs.

L' Entente Boé-Bon-Encontre a subi une défaite face au FC Girondins de Bordeaux, s'inclinant sur le score de zéro but à trois lors d'un match disputé ce samedi 31 octobre. Cette rencontre, qualifiée de rencontre de gala par les organisateurs et les supporters locaux, a opposé un club de Régional 1 à l'une des formations les plus titrées de l'histoire du football français. Le résultat final reflète l'écart de niveau technique et tactique entre les deux équipes, bien que l'ambiance au stade Cancelles ait été loin d'être décevante malgré la surprise du score.

Une ambiance exceptionnelle au stade Cancelles

Le public présent au stade Cancelles se souviendra longtemps de cette soirée exceptionnelle du samedi 31 octobre. La rencontre avait en effet attiré une affluence notable pour un match de ce niveau, avec la présence de 1 500 spectateurs dans les gradins. Cette fréquentation importante témoignait de l'engouement des Lot-et-Garonnais pour ce duel inattendu entre leur club local et une équipe de prestige national.

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La présence de deux groupes d'ultras bordelais au cœur de la foule a contribué à créer une atmosphère particulière, mêlant fervorisme local et soutien organisé aux visiteurs. Le dispositif de sécurité mis en place était digne des matchs professionnels, soulignant l'importance que les autorités et les organisateurs ont accordée à la gestion de cet événement sportif majeur pour la petite structure locale.

Malgré la défaite sur le terrain, les supporters de l'Entente Boé-Bon-Encontre ont passé une belle soirée, fiers de recevoir une telle opposition. Le match a permis de mettre en lumière la vitalité du football régional et la capacité des petits clubs à fédérer une communauté autour d'événements sportifs de qualité. L'expérience reste positive pour le club, qui a pu mesurer son rayonnement lors de cette journée historique.

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Hommage et fraternité post-match

Avant même le coup d'envoi, la cérémonie d'ouverture de la rencontre a été marquée par un moment d'émotion et de respect. Un hommage solennel à Christophe Gleizes a été rendu en début de match, permettant aux joueurs, aux officiels et au public de rendre un vibrant tribune à la mémoire de cette personne importante pour la communauté footballistique locale.

Ce geste mémoriel a ajouté une dimension humaine et solidaire à l'événement sportif, rappelant que le football est aussi une affaire de valeurs et de lien social. L'hommage a été accueilli avec respect par l'ensemble des participants, créant un moment de rassemblement avant le début de l'affrontement sportif.

À l'issue du match, l'esprit de fair-play a prévalu au-delà de la compétition. Au coup de sifflet final, les deux équipes sont allées communier avec les ultras bordelais, illustrant une fraternité exceptionnelle entre les joueurs de l'Entente Boé-Bon-Encontre et les supporters visiteurs. Cette interaction positive renforce l'image d'un club ouvert et accueillant, capable d'offrir des moments de partage uniques.

Le FC Girondins de Bordeaux, six fois champion de France de première division, a confirmé sa supériorité technique par une victoire méritée de trois buts à zéro. Les Girondins ont démontré leur maîtrise lors de cette sortie, dominant la rencontre sans laisser de doutes sur le résultat final. Pour l'Entente Boé-Bon-Encontre, ce match reste une étape importante dans le développement du club et une source de fierté pour ses supporters et ses dirigeants.