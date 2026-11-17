Découvrez les eaux minérales les plus riches en calcium selon le Dr Thierry Hanh. Saint Antonin et Courmayeur en tête pour renforcer vos os naturellement.

Le calcium constitue le minéral le plus abondant au sein de l'organisme humain. Cette substance essentielle assure des fonctions vitales telles que la contraction musculaire, la régulation de la perméabilité membranaire et le processus de coagulation sanguine. Couvrir les besoins journaliers est impératif pour maintenir une santé optimale.

Classement des eaux minérales riches en calcium

Contrairement à une idée reçue commune, les produits laitiers ne sont pas les seuls fournisseurs de ce nutriment crucial. Les eaux en bouteille représentent une alternative excellente et souvent négligée. Le Dr Thierry Hanh, médecin nutritionniste, a établi le classement détaillé des eaux les plus performantes sur le marché français actuel.

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L'eau minérale la plus riche en calcium vendue actuellement est celle de la marque Saint Antonin avec une concentration de 568 mg par litre. Elle est suivie de près par l'eau Courmayeur qui contient 556 mg/litre. La liste se poursuit avec l'eau Hépar à 549 mg/litre et l'eau Contrex à 468 mg/litre. L'eau Salvetat complète ce top 5 avec 160 mg/litre.

Ces taux dépassent largement la directive européenne 2009/54/CE qui définit le seuil de richesse en calcium à 150 mg/litre. À titre de comparaison, l'eau du robinet varie généralement entre 50 et 100 mg/litre selon les régions. La biodisponibilité du calcium contenu dans ces eaux minérales est équivalente, voire supérieure, à celle du lait.

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Prévention des carences et risques osseux

Un taux de calcium insuffisant dans le corps entraîne des conséquences sanitaires sérieuses. Une carence prolongée peut provoquer des douleurs musculaires chroniques et perturber le rythme cardiaque. Elle augmente considérablement le risque de développer une ostéoporose et des fractures osseuses à l'âge adulte.

Le Dr Thierry Hanh précise que le calcium joue un rôle clé dans la minéralisation et la structure du squelette. Une réduction de la masse osseuse due à une insuffisance d'apport entraîne des atteintes telles que l'ostéomalacie. Les recommandations journalières s'élèvent à 1000 mg par jour pour un adulte moyen.

Conseils d'absorption et consommation optimale

Pour maximiser les bénéfices de cette supplémentation naturelle, la méthode de consommation est déterminante. Il est recommandé de boire entre 1 et 1,5 litre d'eau par jour pour répondre aux besoins de l'organisme. Fractionner cette consommation tout au long de la journée optimise l'absorption intestinale.

L'expert conseille de répartir la prise, par exemple 500 ml aux repas et 500 à 1000 ml en dehors des repas. Cette approche permet de couvrir efficacement les besoins hydriques tout en favorisant l'assimilation du calcium. Les facteurs alimentaires influencent aussi les taux d'absorption qui varient entre 22 % et 37 %.