Eau du robinet : Comment purifier l'eau de votre maison ?

Plusieurs études montrent que l'eau du robinet contient des résidus de pesticides, médicaments, métaux lourds, microplastiques et autres produits chimiques. Voici un guide des différentes solutions pour purifier votre eau, des filtres charbon aux osmoses inverse en passant par les billes de céramique.

Selon plusieurs études récentes, l'eau du robinet est contaminée par des résidus de pesticides, médicaments, PFAS (Le Monde a dévoilé une carte de contamination par les PFAS ), métaux lourds, microplastiques, fluor ou autres produits chimiques nuisibles pour la santé . D'où l'importance de la filtrer… Vogue fait le tour des solutions possibles. Il est à noter que celles-ci sont profitables pour notre santé , mais pas encore pour l'environnement.

Elles sont en effet capables de capturer les polluants sans pour autant les éliminer totalement. Une fois jetés, le filtre les libèrent à nouveau dans la nature, l'eau et la nourriture que l'on consomme. D'où l'importance de contribuer à réduire, à son échelle, la pollution à la source : limiter au maximum son utilisation de plastique, éviter autant que possible les produits contenant des PFAS, vérifier la composition de produits de cosmétiques et d'entretien…\Comment purifier son eau ? Le charbon C’est bien connu, le charbon a un haut pouvoir détoxifiant, notamment dans l’eau dans laquelle on le glisse. Le charbon végétal actif, obtenu à partir de certaines parties d'arbres chauffées à haute température, est en effet un actif naturel capable de capturer en ses pores une grande partie des impuretés de l'eau : chlore, métaux lourds, pesticides, nitrates... Ses capacités d'adsorption des PFAS sont plus floues. Elles seraient de l'ordre de 50%. Sachant qu'elles augmentent avec la longueur de la chaîne du contaminant, le charbon actif est capable de retenir certains PFAS à chaînes d'atômes longues comme le PFOA mais pas ceux à chaînes courtes (les plus petits) comme le TFA. Si vous optez pour un bâtonnet de charbon actif, il est nécessaire de le faire bouillir tous les trois mois pour le réactiver. Les carafes filtrantes et les filtres que l'on pose sur le robinet L'efficacité des filtres intégrés dans les carafes filtrantes ou que l'on pose sur le robinet varie selon les modèles. Ils contiennent généralement du charbon actif (avec les propriétés citées ci-dessus), ainsi que des résines échangeuses d'ions. Ils ont généralement de grandes capacités d'absorption des polluants, y compris de 50% à 90% des PFAS (à chaîne longue, du moins). Les modèles certifiés “NFS” (une certification de la National Sanitation Foundation garantissant des normes de santé et de sécurité publiques) sont les plus puissants (notamment sur les PFAS). Si vous optez pour une carafe, il est recommandé de boire l’eau filtrée dans les 24 heures, de la conserver au frigo, ainsi que de changer le filtre régulièrement (selon les indications). Un filtre saturé perd non seulement en capacités de filtration, mais peut, en prime, relarguer dans l'eau les polluants piégés selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation), ce qui est contre-productif. Filtres à osmose inverse C'est l'option la plus efficace à ce jour pour avoir une eau saine, débarrassée de quasi tous ses contaminants - dont les microplastiques et plus de 90% des PFAS. Ce système qui se place sous l'évier, traite l'eau en la faisant passer à travers une membrane ultra fine, retenant au passage ses impuretés. Le hic ? L'eau est tellement filtrée qu'elle perd ses minéraux essentiels, bénéfiques pour la santé. L'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) alerte sur le risque de carences en ne buvant que de l'eau osmosée sur le long terme et stipule qu'utilisée pour l'eau de cuisson, elle peut entraîner une perte de plus de 60% des éléments essentiels contenus dans la viande et les légumes comme le magnésium et le calcium. Des filtres innovants sont en train d'être développés pour soit reminéraliser l'eau filtrée avec des cartouches, soit offrir une filtration sans perte de minéraux. D'un point de vue écologique, il est à souligner que la plupart des modèles entraînent également une grande perte en eau, puisque pour chaque eau filtrée, 2 à 3 litres d'eau sont rejetés sous forme d'eaux usées. Les billes de céramique Les billes de céramiques, que l'on glisse simplement dans son pichet d'eau ou qui sont souvent associées au charbon dans les filtres, ne se contentent pas de purifier l’eau du robinet (notamment du chlore, du calcaire et des fluorures), elles promettent aussi de booster l’organisme en y ajoutant des antioxydants et micro-organismes. Grâce à leur constitution poreuse, les céramiques attirent naturellement les particules toxiques présentes dans l’eau. Elles ont un rayon infrarouge lointain (IRL), ce qui signifie qu’elles sont capables de changer la structure électromagnétique de l’eau pour la rendre plus proche de l’eau présente dans le corps humain, tout en éliminant un certain nombre de bactéries, virus, parasites et pathogènes. Bien que les billes en céramique démontrent une capacité d'adsorption pour certains PFAS et solvants, des études doivent être conduites pour évaluer leur efficacit





