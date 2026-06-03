Eau coincée dans l'oreille : les bons réflexes pour l'évacuer sans risque

Après une baignade ou une douche, il arrive que l'eau reste coincée dans le conduit auditif, provoquant une gêne désagréable. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, rappelle les méthodes douces et sans danger pour favoriser l'évacuation, ainsi que les erreurs à éviter absolument, comme l'utilisation de coton-tiges. Il explique également quand il faut consulter en cas de persistance ou de signes d'infection.

Il est fréquent, après une douche, une baignade en piscine ou un plongeon dans la mer, de ressentir une désagréable sensation d' oreille bouchée , comme si de l'eau stagnait à l'intérieur.

Cette sensation, bien que généralement bénigne, peut être incommodante et inciter à chercher une solution rapide. Mais attention, tous les gestes ne sont pas recommandés. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, rappelle les bons réflexes à adopter pour évacuer l'eau en douceur et éviter toute complication. Un phénomène fréquent et le plus souvent sans gravité Rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, la présence d'eau dans le conduit auditif externe n'est pas dangereuse.

Elle finit par s'évacuer naturellement en quelques minutes ou quelques heures, apportant un soulagement rapide. Ce phénomène est tout à fait banal, explique le Dr Kierzek, et survient souvent après une exposition à l'eau. La gêne provient simplement de la présence d'un peu de liquide dans le conduit auditif, qui modifie temporairement l'audition et crée cette sensation désagréable d'oreille pleine. Quatre méthodes éprouvées pour se soulager Pour accélérer l'évacuation, notre expert recommande plusieurs astuces simples et efficaces.

La première chose à faire est de laisser la gravité agir. Penchez la tête du côté de l'oreille concernée afin qu'elle soit dirigée vers le sol. Pour favoriser l'écoulement, tirez délicatement sur le lobe de l'oreille dans différentes directions. Cette manœuvre permet d'ouvrir légèrement le conduit auditif et peut suffire à faire sortir l'eau.

Si l'eau résiste, une autre technique consiste à créer un léger effet d'aspiration. Placez la paume de votre main sur l'oreille bouchée, appuyez doucement puis relâchez. Ce mouvement peut aider à déplacer le liquide vers l'extérieur. Vous pouvez également secouer légèrement la tête ou effectuer quelques petits sauts sur place tout en gardant l'oreille orientée vers le bas.

Parfois, la patience suffit. Le médecin conseille de s'allonger sur le côté correspondant à l'oreille bouchée pendant une dizaine de minutes, avec une serviette sous la tête. La gravité fera alors son travail.

Enfin, lorsque quelques gouttes persistent, un sèche-cheveux peut aider à accélérer leur évaporation. Le Dr Kierzek recommande toutefois de respecter certaines règles : utiliser l'appareil à basse température, avec un souffle doux, et le maintenir à environ 20 à 30 centimètres de l'oreille. L'objectest uniquement de favoriser l'évaporation, jamais de chauffer le conduit auditif. Les erreurs à ne jamais commettre Face à une oreille bouchée, beaucoup ont le réflexe d'utiliser un coton-tige.

C'est une mauvaise idée, insiste le médecin. Il ne faut jamais introduire d'objet dans le conduit auditif. Non seulement cela ne fonctionne pas, mais les coton-tiges, cure-oreilles ou autres accessoires risquent de pousser l'eau encore plus profondément, de tasser le cérumen ou de provoquer une blessure du conduit auditif, voire du tympan. Les bougies auriculaires sont également déconseillées.

Quand l'eau ne veut pas sortir : attention au bouchon de cérumen Si la sensation d'oreille bouchée persiste au-delà de quelques heures, un bouchon de cérumen peut être en cause. L'eau se retrouve alors piégée derrière cette accumulation de cire et ne peut plus s'évacuer correctement. Il faut alors consulter un spécialiste, car généralement la sensation perdurera tant que le bouchon ne sera pas extrait, car il empêche l'eau de sortir.

Les risques d'une stagnation prolongée Même si la situation est le plus souvent bénigne, une stagnation prolongée de l'eau peut favoriser une inflammation du conduit auditif, appelée otite externe. L'accumulation de liquide devant le tympan peut également créer un terrain favorable au développement d'une infection. Le Dr Kierzek recommande ainsi de demander un avis médical si la douleur s'intensifie, si des Rougeurs ou des démangeaisons apparaissent, ou si l'on constate une diminution de l'audition qui persiste.

Ces symptômes peuvent traduire une complication nécessitant une prise en charge médicale





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