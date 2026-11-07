Eau Charente-Maritime : Tarification camping et été à partir de 2028 et 2031

Eau 17 vote la contribution des campings dès 2028 et la surtaxation estivale pour tous en 2031 pour faire face à la sécheresse en Charente-Maritime.

Le syndicat départemental Eau 17 a officiellement acté le vendredi 6 novembre lors de sa réunion à Saintes des mesures drastiques pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la Charente-Maritime. Cette décision vise spécifiquement les zones littorales et le Royan nais, reconnues comme les territoires les plus soumis à la tension hydrique estivale.

Mécanisme de tarification progressive des campings

La mesure phare de ce plan concerne l'hôtellerie de plein air, avec une entrée en vigueur échelonnée début 2028. Le coût de l'abonnement par emplacement de tente ou de caravane subira une augmentation progressive et significative. Il passera de 20 euros à l'horizon de 2028 pour atteindre 80 euros en 2031. Cette progression graduelle a été choisie pour permettre aux professionnels du secteur de s'adapter aux nouveaux coûts de revient.

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Ces secteurs touristiques concentrent une part importante de la consommation d'eau potable estivale. Le syndicat explique que cette contribution financière est nécessaire pour internaliser les coûts réels de la gestion de la ressource. L'objectif affiché par Eau 17 est de décourager les usages jugés superflus et de promouvoir un usage strictement utile de l'eau potable par les hébergements de tourisme.

Opposition de Yves Page et craintes économiques

Cette décision a provoqué une vive résistance de la part des élus locaux, notamment de Yves Page, premier adjoint au maire de Royan. Ce dernier a voté contre le projet, estimant que la tarification annoncée est nettement trop importante pour la réalité économique du territoire. Il craint que ce surcoût ne soit répercuté in fine sur les touristes, un flux essentiel pour une ville comme Royan qui traverse des difficultés économiques.

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Ves Page a détaillé ses calculs lors de la séance, soulignant qu'un camping disposant de 400 emplacements pourrait générer une facture annuelle de 32 000 euros à l'horizon 2031. Il a qualifié cette somme de disproportionnée pour des communes où les ressources diminuent déjà. L'élu a également suggéré d'envisager des solutions technologiques alternatives, comme les usines de dessalement d'eau de mer, existantes aux Sables-d'Olonne.

La tension est également palpable du côté des professionnels du secteur, représentés par Pascal Tingaud, président du salon Atlantica. Il pointe le risque de réduction des capacités d'accueil des campings si ces mesures sont perçues comme une punition plutôt que comme une transition nécessaire. Il rappelle que les campings sont historiquement des précurseurs dans la gestion économe de l'eau, des ordures et de l'électricité.

Surtaxe estivale de 50 % pour tous les abonnés

Outre la taxation spécifique des campings, une mesure générale affectera l'ensemble des abonnés du littoral et du Royannais à compter de 2031. Entre le début juin et la fin septembre, le prix du mètre cube d'eau sera majoré de 50 %. À l'inverse, ce tarif sera réduit de 30 % durant le reste de l'année. Cette modulation tarifaire vise à pénaliser financièrement les gaspillages en période de pointe.

Christophe Sueur, dirigeant d'Eau 17, a précisé la logique derrière cette surtaxation estivale. Il s'agit de rendre prohibitif l'arrosage quotidien de jardins ou le remplissage de piscines personnelles en plein cœur de l'été. Cette approche vise à protéger la ressource critique pour les besoins essentiels de la population et du tourisme lorsque la disponibilité en eau est la plus faible.

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L'urgence de cette transition est accentuée par les indicateurs hydrologiques actuels. Le début d'automne se caractérise par une sécheresse marquée, et le niveau de la Charente est passé sous le seuil de crise en septembre. Le débit actuel de la rivière est établi à un niveau critique de 10,5 mètres cubes par seconde, confirmant la nécessité d'une action immédiate pour éviter des pénuries structurelles à l'avenir.