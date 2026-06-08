E.Leclerc propose une réduction de 1200 euros sur l'Asus ROG Strix Scar 18, machine de jeu ultime

E.Leclerc propose une remise de 1 200 euros sur le PC gaming Asus ROG Strix Scar 18, passant de 6 199 euros à 4 999 euros. La machine, équipée d'un écran ROG Nebula HDR mini‑LED 18 pouces 240 Hz, d'un processeur Intel Core Ultra 9 275HX et d'une RTX 5090 mobile, est ainsi accessible à un prix très compétitif. L'offre, valable pour les gamers et les créateurs de contenu, met en avant la performance, la durabilité et la polyvalence du modèle G835.

E.Leclerc a récemment annoncé une remise exceptionnelle de 1 200 euros sur son Asus ROG Strix Scar 18, une machine de jeu haut de gamme qui passe ainsi de 6 199 euros à 4 999 euros.

Cette offre met en lumière la puissante configuration de ce boîtier portable, qui allie les caractéristiques d'une tour de jeu traditionnelle à la mobilité d'un ordinateur notebook. L'Asus ROG Strix Scar 18 est conçu pour les gamers exigeants, mais aussi pour les créateurs de contenu qui requièrent un matériel pouvant gérer des rendus 3D, des montages vidéo et des graphismes d'une qualité professionnelle sans compromis.

Au cœur du Scar 18 se trouve un écran ROG Nebula HDR Mini‑LED de 18 pouces, affichant une résolution de 2 560 × 1 600 pixels au format 16:10. Le panneau présente un taux de rafraîchissement de 240 Hz compatible G‑Sync et couvre l'intégralité de l'espace colorimétrique DCI‑P3, garantissant une précision des couleurs et une fluidité exceptionnelles.

Que vous soyez en pleine session de jeu sur les titres les plus exigeants ou en train de travailler sur un projet de rendu 3D, l'écran offre une expérience visuelle immersive et sans décalage. La mécanique de thermoplateforme intégrée, combinée au système de ventilation avancé, assure une dissipation thermique optimale, permettant aux composants de garder une performance stable même lors de longues périodes d'utilisation intense. Sous le capot, le modèle G835 constitue l'évolution directe du modèle G834.

Il accueille désormais un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, avantageux tant pour le rendu rendu que pour le multitâche, outre l'utilisation d'une carte graphique NVIDIA RTX 5090 mobile à 175 W, la plus puissante de la gamme mobile à ce jour. Les capacités de ray tracing sont ainsi renforcées tout en bénéficiant des dernières avancées de DLSS 4.0, massif pour maintenir des fréquences d'images élevées sans sacrifier la fidélité visuelle.

En outre, le Scar 18 se dote de Wi‑Fi 7 et de ports Thunderbolt 5, offrant des vitesses de transmission de données impressionnantes et des options d'extension rapides pour le stockage externe ou la connexion de périphériques haut de gamme. Un avantage notable pour les utilisateurs est la durée de vie.

La combinaison d'une architecture mobile robuste et d'évolutions logicielles régulières grâce à la prise en charge de la dernière génération de cartes graphiques signifie que le Scar 18 restera un appareil performant pour les années à venir. La batterie de 99 Wh assure également une autonomie raisonnable pour les sessions de travail ou de jeu mobile, bien que le gros consommateur d'énergie qu'est la RTX 5090 puisse réduire l'autonomie lors de charges lourdes.

Conformément aux pratiques commerciales, la plateforme E.Leclerc recommande aux utilisateurs intéressés de vérifier la disponibilité actuelle de l'offre, car elle est sujette à changement. Les passionnés seront ainsi incités à rester vigilants sur les promotions, car d'autres cachés de l'équipe de vente de l'Asus ROG Strix Scar 18 peuvent apparaître régulièrement, offrant des réductions ou des configurations complémentaires, telles que des clés de réduction supplémentaires ou un stockage SSD NVMe supplémentaire.

Pour profiter de l'offre, les clients doivent simplement se rendre sur le site d'E.Leclerc, sélectionner le modèle G835 à 4 999 euros et ajouter les accessoires souhaités, tels qu'un clavier rétroéclairé, un support ventilé ou un accessoire de réalité virtuelle. En résumé, l'Asus ROG Strix Scar 18 est un PC mobile extrêmement performant qui combine la puissance d'un PC de bureau à la portabilité d'un notebook.

La remise de 1 200 euros est une opportunité en or pour les gamers exigeants, les créateurs de contenu et tout individu cherchant un investissement durable capable de gérer efficacement les exigences visuelles et de calcul modernes. Avec ses technologies de pointe, il présente donc un rapport qualité/prix attractif jusqu'à la date de fin de l'offre.





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