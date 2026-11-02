E.Leclerc : La Delonghi Magnifica S à 299 euros, offre Black Friday anticipée

La machine expresso Delonghi Magnifica S est proposée à 299 euros chez E.Leclerc. Cet appareil automatique bénéficie d'une forte demande et d'une note utilisateur élevée de 4,5 sur 5.

Les ventes exceptionnelles de la machine à café Delonghi Magnifica S chez E.Leclerc suggèrent une ambiance proche du Black Friday. Ce modèle expresso automatique figure parmi les produits les plus populaires de la gamme actuellement disponible. Le prix affiché pour cet appareil s'élève à 299 euros.

Fonctionnalités et réglages personnalisables

Cette machine permet de préparer un ou deux expressos simultanément en un temps record. Elle intègre une buse vapeur capable de réchauffer ou de faire mousser du lait pour des boissons comme le cappuccino. Plusieurs réglages garantissent que le café correspond parfaitement aux goûts personnels de l'utilisateur.

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Un bac à grains de café d'une capacité de 250 grammes alimente le système. Un bouton rotatif offre la possibilité de définir la finesse de mouture sur 13 niveaux distincts. Les utilisateurs peuvent également ajuster la température et la quantité d'eau pour chaque expresso préparé.

Réservoir et maintenance simplifiée

Son réservoir de 1,8 litre assure une autonomie très confortable entre les remplissages. Un panneau de contrôle placé face à l'utilisateur facilite le lancement des cafés et le réglage du niveau d'intensité. La Delonghi Magnifica S possède également la capacité de préparer un décaféiné.

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L'appareil intègre un procédé de détartrage automatique pour assurer sa longévité. Toutes les pièces amovibles peuvent être facilement nettoyées à l'eau claire. Ces composants sont compatibles avec le lave-vaisselle pour un entretien rapide et efficace.

Note utilisateur et disponibilité commerciale

Notée 4,5 sur 5 par ses utilisateurs vérifiés, cette machine confirme son succès auprès des consommateurs. Elle est disponible dans les magasins E.Leclerc ainsi que sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV.

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