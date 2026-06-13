E.Leclerc baisse le prix d'un sac de voyage de 48% pour les vacances

E.Leclerc propose un sac de voyage polyvalent à moins de 30 euros avec une réduction de 48%. Idéal pour les vacances, il inclut des compartiments pour ordinateur, tablette et documents, un cadenas et un sac à bandoulière. Son tissu en nylon et son rembourrage garantissent durabilité et confort.

À l'approche des grandes vacances, E.Leclerc propose une promotion exceptionnelle sur un sac de voyage affiché à -48%. Destiné aux voyageurs soucieux de ne rien oublier, ce sac polyvalent est disponible à moins de 30 euros pour une durée limitée.

Son coloris noir discret et ses dimensions compactes le rendent facile à transporter, que ce soit en avion ou en train. Il permet de ranger ordinateur portable, téléphone, vêtements, produits de toilette et documents. Il est même possible de le commander avec un chargeur externe nomade pour recharger les appareils en déplacement. Le sac, initialement à 239 € au lieu de 269 €, inclut un cadenas de sécurité et un sac à bandoulière réglable.

Le modèle à dos possède de multiples poches, dont une protège l'ordinateur, une autre la tablette, ainsi qu'une poche anti-vol et une pour les documents. Confectionné en nylon résistant aux chocs et aux étirements, il offre une durabilité accrue. Les bretelles et le dos sont rembourrés d'une mousse ferme pour un confort optimal lors de longs trajets. Ce contenu est produit par l'équipe d'experts de La Dépêche du Midi Shopping.

Les prix sont indicatifs et peuvent changer. Certains liens peuvent être affiliés, générant une commission pour La Dépêche du Midi en cas d'achat.

Par ailleurs, un sérum Aroma-Zone, primé en 2026, est vendu à moins de 10 euros sur Amazon. Ce produit, noté 4,7/5, donne un teint hâlé sans exposition au soleil et protège la peau des UV et des imperfections. Il s'agit d'une offre similaire à celle du sac de voyage, mettant en avant des produits utiles pour l'été à prix réduit





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