Dyson V12s Detect Slim Submarine : Offre Black Friday à 449€ au lieu de 719€

Profitez d'une remise de 270€ sur l'aspirateur laveur Dyson V12s Detect Slim Submarine pendant le Black Friday. L'appareil multifonction est disponible à 449€ sur le site officiel Dyson.

L' aspirateur laveur Dyson V12s Detect Slim Submarine fait l'objet d'une promotion majeure durant la période du Black Friday sur la boutique en ligne officielle de la marque. Ce modèle spécifique, qui combine les fonctions d'un aspirateur balai et d'un nettoyeur de sols, est proposé à un prix particulièrement attractif pour les consommateurs souhaitant équiper leur habitat avec une technologie de pointe.

Le prix affiché pour cet appareil multifonction s'établit désormais à 449 euros, marquant une réduction significative par rapport au prix catalogue initial de 719 euros. Cette opération commerciale offre une économie directe de 270 euros pour les acheteurs, reflétant une stratégie de baisse de prix volontariste de la part de Dyson pour stimuler les ventes durant cette période clé du commerce en ligne.

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Technologie polyvalente et brosse Submarine

Le Dyson V12s Detect Slim Submarine se distingue par sa capacité à se transformer selon les besoins du ménage. En mode aspiration classique, il fonctionne comme un aspirateur balai sans fil traditionnel, équipé d'une brosse motorisée conçue pour éliminer la poussière sur l'ensemble des types de sols. Cette brosse intègre une technologie anti-emmêlement spécifique, rendant l'outil particulièrement efficace pour retirer les poils d'animaux et les cheveux longs sans obstruction mécanique.

Lorsque le nettoyage des sols nécessite une étape de lavage, l'utilisateur peut simplement fixer la brosse Submarine. Cet accessoire permet d'aspirer et de laver les surfaces en un seul passage simultané. Le dispositif est capable d'aspirer les liquides déversés, les restes d'aliments solides et d'éliminer les taches séchées, offrant ainsi une solution de nettoyage intégrée qui remplace l'utilisation séparée d'un aspirateur et d'un lave-sol.

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Accessoires inclus et compléments d'aspiration

Outre la brosse Submarine, le pack promotionnel inclut plusieurs autres accessoires pour couvrir tous les besoins de nettoyage domestique. L'achat à 449 euros comprend la brosse motorisée principale, un accessoire combiné pour les surfaces mixtes, un accessoire lumineux pour visualiser la poussière dans les zones sombres, et une mini-brosse motorisée pour les recoins difficiles d'accès. Ces outils garantissent une performance optimale sur les canapés, les escaliers et les vêtements.

La stratégie de l'offre repose sur la mise en avant de la valeur ajoutée par rapport au coût initial. Bien que l'investissement de départ puisse sembler élevé, le fait que le Dyson V12s Detect Slim Submarine remplacé à la fois un aspirateur classique et un appareil de lavage de sols justifie le prix pour les utilisateurs recherchant une solution unique et compacte pour l'entretien de leur intérieur.

Autres promotions Dyson et offres concurrentes

En plus du V12s Detect Slim Submarine, le site de Dyson propose d'autres appareils en réduction significative pendant le Black Friday. Le robot aspirateur laveur Dyson Spot+Scrub Ai est proposé à 799 euros au lieu de 1199 euros, tandis que l'aspirateur sans fil V15 Detect Absolute est disponible à 549 euros au lieu de 799 euros. La nouvelle brosse soufflante Dyson Airsmooth dans la finition Rose céramique est également en vente à 249 euros.

Pour les consommateurs intéressés par des alternatives dans le secteur des aspirateurs autonomes, des comparatifs et offres liées aux marques Ecovacs, Dreame et Tineco sont également mis en évidence. Ces références permettent aux acheteurs d'élargir leur comparaison avant de finaliser leur décision d'achat, en tenant compte des performances et des prix des différents modèles disponibles sur le marché actuel.

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Conditions de l'offre et durée de promotion

L'offre principale sur le Dyson V12s Detect Slim Submarine est accessible directement via le site web officiel de la marque. Pour maximiser les économies, les clients peuvent utiliser le code de réduction LEPARISIEN10 lors du paiement, permettant d'obtenir une remise supplémentaire allant jusqu'à 10 pour cent sur la commande totale. Cette possibilité s'applique sur l'ensemble de la boutique en ligne Dyson.

Il est important de noter que cette opération commerciale est limitée dans le temps. Les offres promotionnelles mentionnées sont valables jusqu'au 7 décembre. Les acheteurs souhaitant profiter des tarifs de 449 euros pour le V12s ou des réductions sur les autres modèles Dyson doivent effectuer leur achat avant cette date limite pour garantir la disponibilité des stocks aux prix annoncés.