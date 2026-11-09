Dyson V12 Detect Slim : Black Friday 2026, rupture de stock et -220 euros

Profitez du Black Friday 2026 pour le Dyson V12 Detect Slim à 499 euros au lieu de 719 euros. Kit inclus et livraison offerte avant rupture de stock.

Le site officiel de la marque britannique Dyson propose une offre exceptionnelle dans le cadre du Black Friday 2026 qui se déroule actuellement. L' aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim, accompagné d'un kit de nettoyage minutieux, est proposé à un prix de 499 euros, ce qui représente une réduction significative de 220 euros par rapport à son prix catalogue de 719 euros.

Offre limitée et kit d'accessoires complet

Cette promotion audacieuse risque fort d'entraîner une rupture de stock avant la fin du mois en raison de la forte demande des consommateurs en quête d'économies. L'aspirateur Dyson V12 Detect Slim est livré avec sept embouts au total, permettant une polyvalence d'usage idéale pour les foyers aux budgets serrés. Parmi ces accessoires figurent quatre pièces spécifiques issues d'un kit de nettoyage minutieux conçu pour préserver les surfaces délicates.

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Ce kit de nettoyage minutieux comprend une mini-brosse motorisée, une rallonge flexible, une brosse anti-rayures et une brosse passe-partout. Ces outils permettent d'éliminer la poussière dans les recoins les plus difficiles d'accès sans risquer d'abîmer les sols ou les meubles fragiles présents dans le foyer.

Performances techniques et autres promotions

L'appareil intègre une brosse lumineuse Fluffy Optic qui révèle la poussière invisible et une brosse démêlante Motorbar, particulièrement efficace pour les ménages possédant des animaux de compagnie. La technologie intégrée au Dyson V12 Detect Slim permet de ne plus avoir besoin d'acheter un aspirateur à main en supplément, grâce notamment à un long suceur conçu pour atteindre les zones les plus reculées.

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En parallèle de cette offre phare, la marque propose d'autres appareils en réduction notable. L'aspirateur robot laveur Dyson Spot+Scrub™ Ai est disponible à 899 euros au lieu de 1199 euros, tandis que l'aspirateur laveur Dyson V12s Detect Slim Submarine™ passe à 449 euros au lieu de 719 euros.

Les amateurs de technologies plus anciennes peuvent aussi trouver leur bonheur avec l'aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone Fluffy + Kit de nettoyage pour meubles à 299 euros au lieu de 449 euros. Le modèle haut de gamme Dyson V15 Detect™ Absolute est également proposé à 549 euros au lieu de 799 euros, et la nouvelle brosse soufflante Dyson Airsmooth™ en rose céramique est disponible à 249 euros.

Conditions d'achat et garanties client

Pour faciliter l'acquisition de cet appareil à moins de 500 euros, le paiement en plusieurs échéances via PayPal est une option disponible. Tous les clients bénéficient de la livraison offerte, simplifiant ainsi le processus d'achat. De plus, une politique de retour sans frais est applicable pendant 60 jours, offrant une tranquillité d'esprit aux acheteurs potentiels.

Enfin, selon la disponibilité des stocks, une station d'accueil indépendante d'une valeur de 130 euros peut également être offerte avec l'achat de l'aspirateur Dyson V12 Detect Slim avec kit de nettoyage minutieux. Cette promotion limitée constitue une opportunité majeure pour équiper son domicile avec des technologies de nettoyage de pointe à un prix nettement réduit.