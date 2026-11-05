Dyson ouvre les offres Black Friday : 7 aspirateurs en promotion immédiate

Dyson anticipe le Black Friday avec des remises de 120 à 400 euros sur ses aspirateurs. Découvrez les modèles testés et les meilleures affaires avant le 27 novembre.

L'entreprise britannique Dyson ne compte pas attendre le 27 novembre pour lancer sa campagne de promotions pour le Black Friday. Depuis déjà plusieurs jours, la marque a déployé sa page dédiée sur sa boutique en ligne officielle, proposant des réductions allant de 120 à 400 euros sur une sélection de sept modèles d'aspirateurs. Cette offre anticipée couvre à la fois sa gamme traditionnelle d'aspirateurs sans fil, s'étendant du modèle d'entrée de gamme V8 jusqu'au haut de gamme V16, ainsi que son robot laveur intelligent Spot+Scrub Ai.

Une sélection de sept modèles testés

Le modèle Dyson V15 Detect Absolute sert de référence centrale dans cette analyse comparative. Ce dispositif a obtenu la note de 8 sur 10 lors de nos tests précédents pour sa capacité à gérer des environnements mélangeant sols durs, tapis et moquettes. Son système d'éclairage vert révèle la poussière microscopique, et il a dépassé l'heure d'autonomie en mode Eco lors de nos essais. Cependant, son poids de 3,1 kg et la gâchette continue à maintenir peuvent fatiguer lors de longues sessions de nettoyage. Le V12 Detect Slim, quant à lui, propose une remise de 38 pour cent, descendant à 499 euros, avec un poids allégé de 2,4 kg tout en conservant les technologies avancées de détection.

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Pour qui convient chaque appareil

Le choix du matériel dépend strictement de la configuration du logement. Pour les studios ou les petits appartements, le V12 reste idéal grâce à son collecteur compact, bien que moins spacieux que celui du V15. Les foyers disposant de grands espaces, de chiens ou de chats devraient orienter leur recherche vers le V16 Piston Animal. Ce modèle promet une puissance de 315 AW et un bac de 1,35 litre, bien qu'il soit encore en attente de validation complète par nos services techniques et pèse 3,5 kg avec sa brosse. Le V12 Detect Slim à 399 euros constitue une alternative économique suffisante si l'utilisateur ne nettoie que ses sols sans nécessiter d'accessoires spécifiques pour les recoins.

Le robot laveur Spot+Scrub Ai

Concernant le robot laveur Spot+Scrub Ai, notre évaluation s'est concentrée sur l'efficacité pure de l'aspiration plutôt que sur le lavage. Nous lui attribuons la note de 6 sur 10, jugeant le lavage moyen sur les taches incrustées et la navigation aléatoire. Ses dimensions imposantes, avec 6,6 kg et 110 mm d'épaisseur, limitent considérablement son accès sous les meubles bas. Il est donc recommandé prioritairement pour les utilisateurs privilégiant la fonctionnalité d'aspiration brute plutôt que le nettoyage intégral des sols. Le modèle V16 Piston Animal est spécifiquement conçu pour éliminer les poils d'animaux grâce à sa brosse dédiée, offrant une solution ciblée pour les propriétaires d'animaux.

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Confrontation des prix aux revendeurs

Une comparaison détaillée avec les offres pratiquées par les distributeurs tierces révèle une concurrence agressive. Le V15 Detect Absolute à 549 euros correspond au prix relayé par Boulanger le 25 septembre, tandis que le V16 Piston Animal à 649 euros rejoint l'offre Black Friday de ce même détaillant. En revanche, le V12 Detect Slim Absolute à 399 euros descend 50 euros sous les 449 euros observés chez Boulanger le 9 octobre. D'autres modèles comme le V8 Cyclone, relevé à 248,99 euros chez Amazon le 4 novembre, et le robot Spot+Scrub Ai affiché à 789 euros chez Cdiscount le 5 novembre, nécessitent une vigilance accrue avant l'achat.

Avantages logistiques et concurrence

Au-delà des tarifs, passer par la boutique officielle de Dyson présente des garanties logistiques distinctes. Pour toute commande effectuée entre le 4 et le 30 novembre 2026, le délai de retour des produits scellés est prolongé jusqu'au 31 janvier 2027. La livraison et les retours sont annoncés gratuits jusqu'à cette même date. Sur le marché global, le Shark PowerDetect Clean & Empty occupe la première place de notre classement, suivi par le Dreame V20 Pro, devant le V15 Detect Absolute qui se classe troisième. L'autonomie réelle varie selon le mode : le V8 Cyclone tient environ 8 minutes en mode Boost, tandis que le V16 Piston Animal atteint 16 minutes, offrant des performances adaptées à des usages ciblés.