Profitez du Black Friday sur dyson.com pour acquérir des aspirateurs Dyson à prix cassés. Stocks limités, offres exclusives et réductions majeures sur les modèles V12, V15 et V16.

Le site officiel de Dyson lance une opération de liquidation massive de ses stocks à l'occasion du Black Friday, une période charnière pour les consommateurs à la recherche d'électroménager haut de gamme à tarifs réduits. Cette initiative vise à écouler les inventaires existants avant la fin de l'année civile, offrant ainsi aux foyers français l'opportunité d'acquérir des technologies de nettoyage de pointe pour des sommes considérablement inférieures aux prix habituels. Les appareils proposés incluent une gamme étendue d'aspirateurs sans fil et des robots laveurs, dont la disponibilité pourrait être mise à mal en raison de la forte demande anticipée.

Réductions majeures sur les modèles phares Dyson

La marque britannique propose des remises substantielles qui touchent directement le porte-monnaie des acheteurs, avec des baisses de prix allant de plusieurs centaines d'euros sur les modèles les plus sophistiqués. L'aspirateur robot laveur Dyson Spot+Scrub™ Ai, normalement tarifié à 1199 euros, est actuellement disponible à 799 euros, soit une économie immédiate de 400 euros. De même, le modèle V15 Detect™ Absolute voit son prix chute de 799 euros à 549 euros, tandis que le V12s Detect Slim Submarine™ passe de 719 euros à 449 euros. Le nouveau nettoyeur Airsmooth™ (Rose céramique) complète cette offre attractive au prix de 249 euros, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une technologie récente sans payer le prix fort.

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Caractéristiques techniques et performances optimisées

Chaque appareil mis en avant intègre des spécificités techniques pointues conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène domestique. Le Dyson V16 Piston Animal Submarine, proposé à 699 euros au lieu de 999 euros, se distingue par sa polyvalence unique en tant qu'aspirateur balai, main et laveur. Il est équipé d'une brosse Submarine 2.0 pour les sols durs et d'une brosse All Floors Cones Sense dotée de deux rouleaux coniques auto-démêlants, capables de capturer les particules de 0,1 micron avec une puissance d'aspiration de 315 AW. Sa capacité de collecteur de 1,3 litres et son autonomie de 70 minutes en font un outil robuste pour les grandes surfaces.

Le Dyson V15 Detect Absolute repose sur un système de filtration HEPA étanche et une technologie Root Cyclone à 14 cyclones, assurant une rétention de 99,97% des allergènes et poussières. Son écran LCD fournit des données en temps réel sur la propreté aspirée, tandis que le moteur numérique Dyson Hyperdymium atteint 125 000 tr/min pour générer 240 AW d'aspiration. Avec 60 minutes d'autonomie et un poids maîtrisé, il s'agit d'une solution complète pour lutter contre la poussière quotidienne. Le V12 Detect Slim, quant à lui, offre une aspiration de 150 AW grâce à son système Root Cyclone à 11 cyclones, le tout dans un format compact de 2,2 kg et un collecteur de 0,35 litre.

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Conditions d'achat et garanties clients Dyson

Les transactions effectuées via la boutique en ligne officielle de Dyson bénéficient de facilités financières et logistiques pensées pour le confort du client. Tous les appareils sont couverts par une garantie de deux ans, offrant une sérénité juridique et technique aux acheteurs. La livraison est gratuite sur la plupart des commandes, réduisant encore le coût final de l'investissement. Pour ceux qui souhaitent étaler leur investissement, le paiement en plusieurs fois via PayPal est une option disponible, permettant une gestion financière plus souple des dépenses engagées.

La politique de retour est également très avantageuse, avec une période de 60 jours pour changer d'avis et retourner l'aspirateur gratuitement. Cette flexibilité est d'autant plus pertinente que les stocks risquent de s'épuiser rapidement en raison de la durée limitée des offres. Les codes promotionnels, tels que LEPARISIEN10 permettant une remise jusqu'à -10% jusqu'au 7 décembre, s'ajoutent aux baisses de prix automatiques du Black Friday, maximisant ainsi les économies réalisées par les consommateurs.