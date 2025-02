Durcissement de la justice pour les mineurs : l'Assemblée adopte la proposition Attal

Les députés ont adopté jeudi en première lecture une proposition de loi visant à durcir la justice pour les mineurs. Le texte, soutenu par le gouvernement et porté par Gabriel Attal, ancien Premier ministre devenu député, prévoit notamment la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et le durcissement des sanctions envers les parents de mineurs délinquants.

Gabriel Attal, ancien Premier ministre devenu député, a déclaré : « Nous tenons la promesse qui a été faite après les émeutes de 2023, celle de renforcer notre arsenal pénal, celle de lutter plus efficacement contre la délinquance des mineurs ». Le texte reprend une série de mesures annoncées au printemps par Gabriel Attal, et rétablit plusieurs dispositions supprimées lors de l'examen en commission fin novembre. Parmi ces mesures, la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans en cas de faits graves. Un article clé visant à ne plus appliquer d'atténuation des peines, sauf décision motivée du juge, pour des mineurs âgés de 16 ans et plus, auteurs de faits graves et multirécidivistes, a également été rétabli. La gauche a dénoncé ces mesures, estimant qu'elles portent atteinte aux principes fondamentaux de la justice des mineurs. Sandrine Runel, députée socialiste, a déclaré : « Est-ce que vous croyez qu'au fond, punir les parents, enfermer les enfants, va régler le problème de la délinquance ? Croyez-vous que la prison règle le problème de la délinquance ? Elle la nourrit ». Le texte prévoit également le durcissement des sanctions envers les parents de mineurs délinquants. Un juge des enfants pourra par exemple donner une amende civile aux parents qui ne répondraient pas aux convocations aux audiences et auditions. Le texte pourrait se renforcer encore au Sénat, où le garde des Sceaux a annoncé vouloir introduire de nouvelles mesures lors de son examen prévu le 25 mars. Gérald Darmanin souhaite notamment l'introduction de jurés populaires pour juger les délits commis par des mineurs, étendre une mesure judiciaire de couvre-feu aux mineurs délinquants « dès leur sortie des cours et les week-ends », ou renforcer l'usage du bracelet électronique pour les mineurs.





