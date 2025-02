Dupraz et le Exploit Inoubliable du TFC face au PSG

En septembre 2016, Pascal Dupraz, alors entraîneur du Toulouse FC, a mené son équipe à une victoire historique contre le PSG. Ce match restera gravé dans la mémoire des supporters du TFC.

Toujours maître dans l'art du contre-pied, Coach Dupraz, lorsqu'on lui rappelle qu'il reste le dernier entraîneur du Toulouse FC à avoir damé le pion à l'ogre parisien, sur l'île du Ramier… 'Après, sourit-il sous cape, ce sont bien entendu des rendez-vous particuliers, des matchs de gala contre des stars et un club version QSI à qui, depuis, le titre de champion n'a échappé que trois fois (Montpellier en 2012, Monaco en 2017, Lille en 2021). Oui, poursuit le mentor des Violets entre mars 2016 et janvier 2018, qui n'aime pas jouer le PSG… Le club de la Capitale nous représente généralement si bien sur la scène continentale et, au niveau hexagonal, nous donne l'occasion de remplir notre stade.' Et de battre le roi, donc. Pascal Dupraz est un récidiviste : avant l'exploit avec le TFC, il était déjà venu à bout du PSG à deux reprises, la même année 2013, sous les couleurs de l'Évian/Thonon-Gaillard : en avril aux tirs au but en quart de finale de la Coupe de France puis en décembre lors de la 16e journée de L1. 2-0, deux buts en contre. 'Si tu ne défends pas contre Paris, tu es mort. Ensuite, il s’agit de jouer à fond les transitions offensives. Même si avec le Tef, jubile-t-il, j’avais un plan.' Magnéto. Vendredi 23 septembre 2016, 20h45, Stadium chauffé à blanc et équipe avec le Violet de travail. En jeu : la troisième place à l’issue de cette 7e joute. 'Mon astuce ? Verrouiller les couloirs à double-tour' 'D’habitude, mes équipes sont disposées en 4-3-3 ; là, j’avais opté pour un 4-4-2 bien articulé, huilé, qui dégageait de la puissance et de l’assurance. Bref, une formation où personne ne s’enlevait du collectif, où chacun ne donnait pas sa part aux chiens. Et…' Oui… 'Mon astuce était d’avoir doublé les latéraux : Yago et Michelin à droite, Moubandjé et Sylla de l’autre. Pourquoi ? Parce que, contre le Paris-SG, il ne faut jamais être en sous-nombre sur les côtés. Paris, c’est jeu de possession, de position, dédoublements puis centres : ça fait mal.' Je ne suis pas donneur de leçons, précise le technicien en quête d’un nouveau projet de club ou de sélection, je me souviens juste la soirée. On n’avait pas trop reculé, plutôt défendu en avançant.' Enfin, essayé, car celui qui fait le bonheur des Grandes Gueules du Sportsur RMC le week-end 'avait serré les fesses toute la première mi-temps'. Alban (Lafont) était particulièrement inspiré ce soir-là, rembobine le natif d’Annemasse. J’ai en mémoire deux-trois parades qui nous avaient laissés dans la partie jusqu’à la pause : 0-0. Comme dans un combat de boxe, on s’en était pris plein la gueule mais on n’avait pas été comptés ; on n’était pas tombés… Bodiger, l’homme par qui les miracles arrivent La suite, c’est un fait de jeu – 'la chance, certes, mais encore doit-on la provoquer' : au retour des 'oranges', carton rouge de l’ex Aurier et penalty converti par Bodiger. 'C’est marrant le foot, Bodi n’a marqué que deux buts en Championnat avec le Tef : ce péno et le coup franc du maintien miracle à Angers quelques mois avant. Celui du break, c’est Jimmy (Durmaz) qui l’inscrit sur une perte de Thiago Motta.' Moralité ? 'Je place ce match, qui était exactement mon 17e à la tête de Toulouse, en très bonne place dans mon armoire à trophées. Lorsque tu es coach, et que tu vois tes joueurs se dépasser les uns pour les autres, c’est presque jouissif. Même si on était loin d’avoir les pieds octogonaux (sic), on avait cette dimension athlétique impressionnante. Nous courions plus que les autres, bien plus ; c’était notre ADN. Il n’y a pas de secret sur le pré.' Et aujourd’hui, alors, quelle chance pour le Téfécé ? 'Toulouse est la seule équipe à pouvoir battre Paris parce que le TFC sera la seule équipe à jouer le PSG samedi' se marre Pascal Dupraz dans une dernière pirouette





