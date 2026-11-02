Dupont et Ntamack : L'irrésistible retour en force de la charnière des Bleus

Antoine Dupont et Romain Ntamack s'apprêtent à fêter leur 30e titularisation commune face aux Fidji. Analyse du retour de la charnière historique du XV de France à un an de la Coupe du monde.

Antoine Dupont et Romain Ntamack vont célébrer leur 30e titularisation commune lors du prochain match du XV de France contre les Fidji, prévu samedi soir à 21 h 10 à Lyon. Cette rencontre marque un tournant symbolique pour la charrière historique de l'équipe de France, qui retrouve une stabilité rare depuis la Coupe du monde 2019. Les deux joueurs, piliers du collectif tricolore, incarnent une continuité tactique essentielle pour le sélectionneur Fabien Galthié.

Une binôme historique et intouchable

Installés ensemble peu avant la Coupe du monde 2019 au Japon, Antoine Dupont, âgé de 29 ans avec 64 sélections, et Romain Ntamack, 27 ans et 45 sélections, ont établi un partenariat durable. Ils sont présentés comme les premiers choix incontestables par Fabien Galthié pour la Coupe du monde 2027 en Australie, du 1er octobre au 13 novembre. Leur compatibilité sur le terrain est reconnue comme une évidence statistique et tactique au sein du XV de France.

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Leur association résonne aujourd'hui comme une pure évidence, renforcée par leur excellente forme actuelle en club avec le Stade Toulousain. Ils ont remporté les finales du Top 14 en 2024 et 2025, ainsi que celle de la Champions Cup en 2024. Cette réussite collective conforte leur statut de duo de référence pour l'avenir de la sélection française.

La chronologie des blessures et des absences

Malgré leur statut, la binôme a connu des interruptions majeures dues aux blessures depuis la fin de la Coupe du monde 2023. Romain Ntamack a été absent lors de la compétition précédente en raison d'une blessure au genou survenue en match de préparation. Depuis lors, les deux hommes n'ont été alignés simultanément au coup d'envoi que deux fois pour le XV de France : le 11 mars 2024 face au pays de Galles et le 8 mars 2025 en Irlande.

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L'enchaînement des pépins s'est poursuivi avec la participation d'Antoine Dupont aux Jeux olympiques de Paris en 2024, qui a suivi sa blessure initiale. De retour à l'entraînement, le mollet de Romain Ntamack s'est désorganisé en novembre 2024. Enfin, lors du Tournoi 2025, le genou d'Antoine Dupont a cédé à Dublin, interrompant brutalement sa reprise. Cette liste n'est pas exhaustive et explique la mise en suspens récente de leur collaboration en sélection.

La concurrence et les alternatives en jeu

La prééminence de cette charnière semble avoir légèrement effrité face à la concurrence, notamment en raison des absences récurrentes de Thomas Ramos et Matthieu Jalibert cet automne. Maxime Lucu, capitaine de l'équipe cet été dans l'hémisphère Sud, affiche un niveau de jeu susceptible de remettre en question le duo historique. Son expérience et sa constance ont démontré qu'il pouvait combler les interstices laissés par les blessés.

Laurent Labit, ancien coach des attaques tricolores entre 2020 et 2023 et manager actuel à Perpignan, défend toujours la supériorité du duo Dupont-Ntamack. Il souligne que leur entraînement quotidien et leur jeu hebdomadaire ensemble constituent un avantage unique. Selon lui, si des soucis surviennent à d'autres postes, la charrière ne sera pas concernée par ce phénomène, préservant ainsi la stabilité offensive.

Impact sur le Championnat des Nations et la suite

Le XV de France aborde la deuxième partie du Championnat des Nations avec une position idéale, mais face aux Fidji et aux Sud-Africains. L'enjeu majeur reste la perspective de la Coupe du monde 2027, où la validation des joueurs sera cruciale. La victoire contre les Fidji à Lyon consolidera le statut des titulaires actuels face aux critiques potentielles.

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Les Bleus doivent maintenant gérer cette période charnière avec vigilance. La performance face aux Fidji servira de test décisif pour confirmer que Antoine Dupont et Romain Ntamack sont bien la meilleure solution actuelle. Leur capacité à maintenir ce niveau sur le long terme déterminera la stratégie finale de Fabien Galthié pour les prochains mois.