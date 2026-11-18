Nicolas Dupont-Aignan refuse l'invitation de David Lisnard pour la primaire de la droite et du centre, estimant impossible de soutenir ses concurrents potentiels.

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a officiellement annoncé son refus de participer à la primaire de la droite et du centre organisée en vue de l'élection présidentielle de 2027. Cette décision a été rendue publique ce mercredi 18 novembre via un message publié sur le réseau social X. Le maire de Cannes, David Lisnard, avait invité le dirigeant nationaliste à rejoindre cette compétition politique ambitieuse.

Refus catégorique contre un soutien impossible

Nicolas Dupont-Aignan a jugé irrecevable sa participation à cette consultation interne, arguant qu'il lui serait impossible de soutenir d'autres candidats s'il venait à l'emporter. Dans sa réponse directe adressée à David Lisnard, il a mis en lumière les divergences programmatiques fondamentales qui le séparent des autres protagonistes de cette primaire. Il a notamment questionné la volonté de soutien de ses rivaux potentielles face à son programme souverainiste.

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Le chef de file de Debout la France a lancé un défi direct aux équipes de Gabriel Attal et Bruno Retailleau, rencontrées la veille. Il a interrogé David Lisnard sur la possibilité réelle qu'ils soutiennent une politique d'indépendance nationale gaullienne visant à libérer la France de l'Union européenne. Cette exigence de cohérence idéologique constitue le socle de son boycott.

Une logique de rupture avec l'exécutif actuel

En plus des divergences sur l'Europe, Nicolas Dupont-Aignan a exprimé son refus absolu de s'engager à soutenir deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron. Il a qualifié leur action gouvernementale de nuisible, affirmant qu'ils avaient "ruiné la France". Cette critique ciblée souligne sa volonté de rester à l'écart de tout processus qui impliquerait un quelconque rapprochement avec les figures centrales de la majorité présidentielle sortante.

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Le président de Debout la France considère que la seule primaire légitime est le premier tour de l'élection présidentielle face aux Français. Il rejette ainsi les mécanismes de sélection interne, privilégiant une confrontation directe au suffrage universel pour désigner le candidat de son mouvement. Cette position confirme sa stratégie d'indépendance totale par rapport aux coalitions de droite traditionnelles.

Calendrier accéléré pour la consultation libérale

Malgré le retrait de Nicolas Dupont-Aignan, les discussions pour l'organisation de la primaire de la droite et du centre s'intensifient. Mardi 17 novembre, une réunion entre les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard a permis de se mettre d'accord sur le principe de la consultation. L'objectif est de désigner un candidat commun capable de rassembler l'électorat de centre et de droite.

Deux scénarios calendaires sont actuellement envisagés pour le mois de janvier 2027. La primaire pourrait se tenir les 17 et 24 janvier ou alternativement les 24 et 31 janvier. Ce rythme accéléré vise à valider un candidat unique avant les dernières étapes de la campagne présidentielle. La dynamique semble se construire sans la participation des souverainistes.

L'invitation persistante à Édouard Philippe

La primaire organisée par David Lisnard cherche toujours à rallier Édouard Philippe, candidat d'Horizons. Ce dernier a récemment présenté son programme présidentiel en appelant à une rupture avec les politiques passées. Il a explicitement évoqué la possibilité d'inclure Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour dans une alliance plus large, bien que cela reste théorique pour l'instant.

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Édouard Philippe met en garde contre une crise financière imminente et prône des réformes radicales. Son programme cible ses adversaires directs, tout en restant ouvert à des collaborations tactiques. Cependant, à ce jour, il refuse de participer au processus primaire tel qu'il est conçu par David Lisnard. Le candidat d'Horizons maintient une position d'attente stratégique.

La primaire de la droite et du centre se caractérise donc par une exclusion volontaire de Debout la France. Cette décision isole Nicolas Dupont-Aignan du mouvement de rassemblement piloté par David Lisnard. Le reste du champ politique de droite et du centre avance vers un scrutin en janvier 2027. Les enjeux de la présidentielle de 2027 s'annoncent divisés.