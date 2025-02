Duo Américain S'impose en Combiné Alpin Féminin

Mikaela Shiffrin et Breezy Johnson remportent l'or en combiné alpin féminin, tandis que les Suisses Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener décrochent l'argent et les Autrichiennes Stéphane Venier et Katharina Truppe le bronze.

Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener , des Suisses, ont remporté l'argent (+ 0''39) tandis que les Autrichiennes, grâce à Stéphane Venier et Katharina Truppe , ont remporté le bronze (+ 0''53). Le duo américain a décroché l'or grâce à la régularité de ses deux athlètes (4e de la descente, 3e du slalom) et a offert un nouveau titre à Shiffrin. - 0''23 au 1er inter ! C'est précis mais attention, elle est un peu sur l'arrière du ski... + 0''32 au 3e inter ! C'est le podium qui s'envole...

- 0''00 au 1er inter ! Elle a déjà tout perdu ! Mais Shiffrin a fait des fautes ensuite, on le sait, et Duerr reprend, elle est bien plus précise. - 0''11 au 2e inter ! L'Allemande ne s'est pas trompée de rythme, elle est posée, calme. + 0''21 au 3e inter ! Oh, elle est très mal partie l'Autrichienne, trop sur la retenue... + 0''11 au 1er inter ! On voit que Shiffrin a fait des fautes par la suite mais Liensberger est bien trop gentille, elle est un peu loin de son ski extérieur. + 0''48 au 3e inter !!!! Shiffrin aura gardé du temps (- 0''39) sur Holdener et le duo américain prend la tête. Il n'en reste plus que trois... - 0''84 au 1er inter ! Excellente mise en action de la part de l'Américaine mais va-t-elle tenir physiquement... On sait qu'elle est loin d'être au top niveau. Mais quelle justesse, très légère sur l'appui. - 0''35 au 3e inter ! C'est tout bon pour l'Américaine, qui fait un grand pas vers le podium...(- 0''78), avec Mikaela Shiffrin en piste, elle qui est associée à Breezy Johnson ! Elle avait une demi-seconde de retard sur l'or après la descente. - 0''12 au 1er inter ! C'est TRES gentil... Beaucoup trop. Cette piste demande de l'intensité, d'aller chercher la porte suivante...





