Dunkerque Surprend le Paris FC et Relance sa Montée en Ligue 2

Dunkerque s'impose face au Paris FC (1-0) lors de la 23e journée de Ligue 2, grâce à un but de Naatan Skyttä en fin de match. Cette victoire permet aux Dunkerquois de se rapprocher de leur adversaire du jour et de rester dans la course pour la montée directe.

Dans un match fermé et très tactique, les Dunkerquois ont réussi à surprendre le Paris FC en fin de match (1-0), ce samedi dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2 . Une victoire qui les relance dans la course à la montée . On a longtemps pensé que ce choc du haut de classement se terminerait par un match nul tant Dunkerque et le Paris FC s'étaient neutralisés.

La bataille tactique, surtout au milieu de terrain, avait fait rage même si Enzo Bardelli avait eu rapidement l'occasion d'ouvrir le score avec une frappe sur le poteau (8e). Certes, il y aura eu des situations comme celle de Jean-Philippe Krasso pour les Parisiens (41e) ou de Naatan Skyttä en faveur des Nordistes (79e), mais c'était trop peu pour enflammer une rencontre dont l'enjeu semblait avoir pris le pas sur le jeu. Mais les Dunkerquois ont eu le mérite d'insister. Sur une attaque placée, Kay Tejan servait Skyttä qui remettait le ballon dans la course du Néerlandais. Ce dernier ne laissait pas passer l'occasion de débloquer la situation en devançant la sortie d'Obed Nkambadio (1-0, 83e). Les Parisiens accusaient le coup et subissaient leur premier revers après trois succès d'affilée. Un coup d'arrêt alors que Dunkerque est revenu à un point de son adversaire du jour et reste plus que jamais dans la course pour la montée directe





