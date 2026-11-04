Dune du Pilat : découverte de vestiges de l'Âge du fer lors des fouilles d'automne

Les archéologues ont mis au jour des artefacts liés à la pêche et à la production de sel sous la Dune du Pilat. Ces découvertes éclairent la vie humaine entre 1000 et 500 avant notre ère.

Une nouvelle campagne de fouilles archéologiques s'est tenue au pied de la Dune du Pilat, spécifiquement entre le 21 septembre et le 9 octobre derniers. Cette intervention sur le site emblématique du bassin d'Arcachon a permis de révéler des traces significatives de l'occupation humaine durant l'Âge du fer, une période s'étendant approximativement entre mille et cinq cents ans avant notre ère.

Vestiges révélés par l'érosion naturelle

Le mouvement perpétuel de la dune crée un contexte géologique unique où les paléosols se découvrent progressivement face à l'océan. Ce processus naturel expose des couches noires contenant des vestiges historiques, offrant aux chercheurs un accès direct à l'histoire ancienne du lieu sans nécessiter systématiquement des excavations profondes initiales.

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Découvertes majeures sur la production saline

L'équipe dirigée par Philippe Jacques a achevé la fouille de la zone saunière identifiée comme le site PR13 en deux mille dix-huit. Les résultats confirment que les habitants de cette époque fabriquaient activement du sel sur ce plateau côtier, transformant ainsi la compréhension économique de ces communautés préhistoriques vivant près de la mer.

Témoignages inédits d'activités de pêche

Pour la première fois, des preuves matérielles attestent d'une activité de pêche structurée sur ce secteur précis. Les archéologues ont récupéré un flotteur de filet en bois, un galet servant de lest pour les filets et des fragments d'une navette utilisée pour tisser ou réparer les engins de capture, validant ainsi l'hypothèse d'une exploitation marine organisée.

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Artéfacts céramiques et structures d'habitat

Une fosse contenant plusieurs pièces de céramique a été mise au jour, incluant un exemplaire complet du fond jusqu'au col, une trouvaille considérée comme relativement rare dans ce type de contexte stratigraphique. Au nord de la zone salinière, des trous de poteaux et des fosses indiquent la présence d'au moins un bâtiment enfoui, possiblement construit sur pilotis.

Perspectives futures et valorisation patrimoniale

Ces éléments seront étudiés par l'archéologue pour rédiger un rapport d'opération prévu courant deux mille vingt-sept. L'ensemble des artefacts découverts sera ensuite transféré vers les réserves du futur musée de La Teste-de-Buch, assurant leur conservation et leur accessibilité pour le public local et les visiteurs intéressés par ce patrimoine historique exceptionnel.