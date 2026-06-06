Duel à distance pour la deuxième place : Montpellier et le Stade Français jouent leur qualification directe en demi-finales

Montpellier et le Stade Français se disputent à distance la deuxième place du Top 14, synonyme de qualification directe en demi-finales. Le MHR a l'avantage du classement et d'un adversaire qui n'a plus rien à jouer, mais il est moins frais que des Parisiens qui ont eu plus de plages de repos au printemps. Montpellier, qui se déplace à Lyon, et le Stade Français, attendu à La Rochelle, jouent samedi soir (21h05). Le MHR se déplace donc à Gerland avec sa grosse équipe et l'objectif de faire aussi bien ou mieux que le Stade Français. Le staff du Stade Français a choisi de ne pas procéder à une large revue d'effectif pour le déplacement à La Rochelle, envoyant du costaud pour gagner et se qualifier directement en demi-finales.

Montpellier et le Stade Français se disputent à distance la deuxième place du Top 14 , synonyme de qualification directe en demi-finales. Le MHR a l'avantage du classement et d'un adversaire qui n'a plus rien à jouer, mais il est moins frais que des Parisiens qui ont eu plus de plages de repos au printemps.

Montpellier, qui se déplace à Lyon, et le Stade Français, attendu à La Rochelle, jouent samedi soir (21h05). Le MHR se déplace donc à Gerland avec sa grosse équipe et l'objectif de faire aussi bien ou mieux que le Stade Français. Le staff du Stade Français a choisi de ne pas procéder à une large revue d'effectif pour le déplacement à La Rochelle, envoyant du costaud pour gagner et se qualifier directement en demi-finales





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