Du Vert dans les Stades: Le Shift Project Propose des Solutions pour Réduire l'Empreinte Carbone du Football et du Rugby

Le projet Shift propose des solutions concrètes pour réduire l'impact environnemental du football et du rugby en France. Des changements concernant les déplacements, les infrastructures et les offres alimentaires sont envisagés pour atteindre une réduction de 68% d'ici 2050.

Le projet Shift propose des solutions pour réduire l'empreinte carbone du football et du rugby en France de deux tiers d'ici 2050. Selon Jean-Noël Geist, coordinateur du Shift Project pour le sport, les pratiques de ces deux sports ont produit 2,2 millions de tonnes de CO2 en 2022, l'équivalent des émissions d'une ville comme Rennes. Le Shift Project souligne que les déplacements représentent 80 % des émissions dans le sport professionnel, notamment ceux des spectateurs.

L'étude suggère de développer les transports en commun pour se rendre au stade, d'installer des bornes de recharge électrique sur les parkings, de rénover les enceintes et d'améliorer les offres végétariennes dans les stades. \Le projet a également examiné les défis liés à l'utilisation du train pour les déplacements des équipes. Bien que 25 % des déplacements des équipes professionnelles de football se fassent déjà en train, cette option rencontre des obstacles en matière de sécurité, de récupération des sportifs et d'organisation. La Ligue de football professionnelle (LFP) reconnaît ces difficultés et explore des alternatives. \Du côté du rugby, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a mis en place une plateforme de covoiturage pour les supporters et promeut activement cette solution. En combinant ces différents leviers, le football et le rugby pourraient réduire leur impact carbone de 68 % d'ici 2050, sans modifier la structure des compétitions. Cependant, la tendance actuelle est plutôt à l'expansion des événements sportifs, avec une Coupe du Monde de football passant de 32 à 48 équipes en 2026 et un rugby européen intégrant des clubs sud-africains. L'étude met en lumière que 1 % des matchs de football international génère déjà 37 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SPORT FOOTBALL RUGBY EMPRINTE CARBONE SUSTAINABILITE TRANSPORT CO2 COMPETITIONS SHIFT PROJECT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Du vert dans les stades: Le football et le rugby s'engagent pour la planèteLe Shift Project propose des solutions pour réduire l'empreinte carbone du football et du rugby de deux tiers d'ici 2050. L'étude met en lumière le rôle crucial des transports dans les émissions de CO2 et suggère des mesures comme le développement des transports en commun, l'installation de bornes de recharge électrique et l'extension des offres végétariennes dans les stades.

Lire la suite »

Associations LGBT+ dénoncent l'augmentation des actes homophobes dans les stades de Ligue 1Plusieurs associations et organisations de défense des personnes LGBT+ ont dénoncé l'augmentation des actes homophobes dans les stades de Ligue 1, demandant aux instances dirigeantes du sport de prendre leurs responsabilités. Elles pointent du doigt 17 chants homophobes depuis le 19 octobre 2024, et réclament la mise en place de groupes d'observateurs dans les stades pour sanctionner plus facilement les auteurs.

Lire la suite »

L'augmentation des engins pyrotechniques dans les stades français inquiète les autoritésUn rapport de la Direction Nationale de la Lutte contre les Hurlements (DNLH) met en lumière une augmentation significative de l'utilisation des engins pyrotechniques dans les stades de football français pendant la saison 2023/2024. L'augmentation, plus marquée en Ligue 2, a conduit à une augmentation des interpellations et soulève des inquiétudes concernant la sécurité.

Lire la suite »

Cahors renouvelle quarante projecteurs sur les stades Desprats et Croix-de-FerDes travaux sont en cours, ce mois de février, au stade Desprats. Il s’agit de changer huit projecteurs pour installer des LED. Le chantier se poursuivra cet été et va aussi concerner le stade de Croix-de-Fer.

Lire la suite »

Déplacements, maillots, habitudes dans les stades : ce que doit changer le football pour réduire son impact...Think tank présidé par Jean-Marc Jancovici, « The Shift Project » présente jeudi un rapport de 180 pages consacré à l'impact carbone du football et qui préconise des solutions pour réduire la production de gaz à effet de serre.

Lire la suite »

Le thé vert : un allié précieux contre le syndrome métaboliqueLe syndrome métabolique, souvent appelé syndrome de la bedaine, est une affection qui touche 20% de la population. Il se caractérise par un tour de taille important et augmente le risque de développer diverses pathologies. Le thé vert, riche en antioxydants, peut contribuer à lutter contre ce syndrome.

Lire la suite »